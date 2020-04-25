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"Это катастрофа": обновление Windows 10 удаляет файлы и показывает "синий экран смерти"

3:13 25 апреля 2020 43
Windows
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В апреле компания Microsoft выпустила обновление для операционной системы Windows 10, которое должно было улучшить защиту компьютеров и ноутбуков от действий хакеров и влияния вредоносных вирусов.

Аптейт появился 14 апреля и компания настоятельно рекомендовала всем пользователям установить его.

Но уже буквально через несколько дней на обновление Windows 10 с номером KB4549951 начали сыпаться жалобы, пишет ресурс ixbt.com.

По утверждению издания, пока что апдейт в основном портит жизнь пользователям. Всем «везёт» по-разному: у кого-то возникает «синий экран смерти», у некоторых случился глобальный сбой системы, а отдельные юзеры не могут найти свои файлы. Апдейт удаляет их или прячет — без согласия пользователя.

«По-видимому, обновление решило не бороться со злом, а примкнуть к нему. И принялось вызывать проблему за проблемой. Пользователи пожаловались на „синий экран смерти“, разрывы связи Bluetooth и Wi-Fi. Также начались проблемы с подключением и упала производительность. Некоторым юзерам достался ещё и глобальный сбой системы», — пишет автор статьи.

Уже 23 апреля ресурс WindowsLatest порекомендовал снести обновление как можно скорее. Он же приводит фразу одного из пользователей:

«Это обновление — катастрофа. Оно удалило с системного диска мои файлы, картинки, документы и приложения, которые я загрузил из Windows Store».

Компания Microsoft пока не отреагировала на проблему.

Издание напоминает, что в середине марта юзеры пострадали от другого обновления — с номером KB4540673. Вышло иронично, ведь Windows 10 ломался от апдейта, который должен был всё починить.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Microsoft активно завлекает пользователей на платную подписку в связи с выходом новой версии Windows.

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