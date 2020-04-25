Украина

До +20 и грозы: синоптики уточнили прогноз погоды на выходные

Суббота 25 апреля и воскресенье 26 апреля обещают быть теплыми, но ветреными, пройдут небольшие дожди и ощутимо похолодает. Перемену погоды принесет циклон Walli и атмосферные фронты.

25 апреля в западной, северной и центральной части страны небольшой дождь, возможны грозы. На западе, юге, в центре сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

26 апреля ветреная погода распространится на всю Украину, дожди возможны на Левобережье. Днем похолодает до +13 на севере и до 16 градусов в Закарпатье и южной части страны. Ночью на западе до +3°, в остальных регионах 5−9° тепла.

Напомним, в Украинском гидрометцентре считают, что последняя неделя апреля начнется с умеренной теплой погоды — до +16 градусов днем. Народный синоптик Леонид Горбань уверен, что в конце месяца погода еще порадует летней жарой. Температурных рекордов может и не будет, но вполне вероятно потепление до 23 градусов. Об этом в статье «Плюс 23 и дожди: синоптики рассказали о погоде в Украине в ближайшие дни».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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