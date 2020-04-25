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Признанная умершей от коронавируса женщина пришла в себя месяц спустя

8:58 25 апреля 2020 897
Альба Марури Гранда
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Удивительная история произошла в Эквадоре. 74-летняя Альба Марури Гранда 27 марта почувствовала себя плохо. Ее доставили в больницу города Гуаякиль с температурой 42 градуса и проблемами с дыханием. Пациентка впала в кому. У нее подозревали коронавирус. Вечером того же дня медики сообщили родственникам Альбы, что она умерла.

На самом же деле, как пишет издание El Comercio, медики перепутали имена пациентов и выдали родным тело посторонней женщины. Семья Марури Гранда почти месяц держала у себя в доме прах совершенно чужого им человека, ожидая окончания карантина и возможности провести похороны. А Альба все это время оставалась без сознания в больнице.

24 апреля пенсионерка неожиданно пришла в себя и попросила медиков позвонить ее сестре, чтобы та забрала ее домой. Семья находится в шоке и собирается подать на больницу в суд. Они требуют возместить им 2000 долларов, которые они потратили на кремацию и другие похоронные услуги. При этом зла на врачей они не держат. «Мы понимаем, через что им довелось пройти. В то время был такой хаос с умершими и инфицированными», — сказала племянница Альбы Лаура Морла. А сестра Альбы Аура Марури говорит, что они тяжело переживали ее смерть, и что произошедшее кажется чудом.

Врачи уже извинились перед семейством.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Уже начали копать могилу: на Виннитчине вдруг «ожила» пенсионерка, которую официально признали мертвой.

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Признанная умершей от коронавируса женщина пришла в себя месяц спустя

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