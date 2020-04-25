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Спикер парламента Грузии предупредил Разумкова о последствиях назначения Саакашвили: в сети показали документ
В Грузии еще раз предупредили Украину, какие последствия будет иметь назначение Михеила Саакашвили в правительство. Представители парламента Грузии намекают на разрушение политического партнерства с Украиной.
Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе направил письмо украинскому коллеге Дмитрию Разумкову. Глава парламента Грузии еще раз напомнил, что на родине Саакашвили был заочно обвинен в серьезных преступлениях, а суд признал политика виновным.
«Назначение (Саакашвили) может разрушить доверие между нашими странами и государственными институтами. Это назначение может омрачить политическое сотрудничество между нашими правительствами», — говорится в письме грузинского спикера.
Глава грузинского парламента напоминает, что Украине и Грузии стоит поддерживать друг друга на пути в ЕС и в НАТО, а также в усилиях по восстановлению территориальной целостности.
Фотокопию письма приводит Цензор.Нет.
Напомним, Саакашвили заявил, что получил предложение от президента Зеленского участвовать в работе правительства. Политик претендует на пост вице-премьер-министра по реформам. Источник «ФАКТОВ» на Банковой считает, что такая неожиданная инициатива — это попытка найти противовес сильно укрепившемуся в политике главе МВД.
Ранее о возможном ухудшении отношений с Украиной из-за назначения Саакашвили предупредил посол Грузии Теймураз Шарашенидзе и грузинский премьер-министр.
Фото SaakashviliMikheil/Facebook
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