К Земле летит гигантский астероид «в маске»: ученые показали фото и видео

Наука и технологии

Астрономы в Пуэрто-Рико в Обсерватории Аресибо получили новые снимки астероида 52 768 (1998 OR2), который должен сблизится с Землей 29 апреля. Судя по видео, он выглядит так, будто надел маску, чтобы защититься от коронавируса. Ранее «ФАКТЫ» писали об астероиде Апофис, который должен сблизиться с Землей в 2029 году.

Несмотря на то, что астероид относится к классу потенциально опасных, никакой угрозы его столкновения с планетой во время этого сближения нет. 29 апреля он подойдет к Земле на расстояние более шести миллионов километров, двигаясь на скорости более 31 тысячи километров в час, сообщает CNN.

«Небольшие топографические особенности, такие как холмы и хребты на одном конце астероида 1998 OR2, поразительны с научной точки зрения. Но, поскольку мы все думаем о COVID-19, кажется, что 1998 OR2 запомнят как астероид в маске», — заявила Энн Вирки из Обсерватории Аресибо.

Как писали «ФАКТЫ», 1998 OR2 ученые отнесли к потенциально опасным. Согласно критериям NASA, к потенциально опасным астероидам относятся все, которые подлетают к Земле ближе, чем на 7,5 миллионов километров, и небесные тела с диаметром больше 140 метров.

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