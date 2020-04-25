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Шмыгаля раскритиковали за призыв готовиться к жизни "по новым стандартам" после карантина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в Facebook.
«Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина», — написал он.
В сети пользователи негативно отнеслись к словам премьера. Многим его инициатива показалась чрезмерной или неуместной.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Шмыгаль заявил, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.
Напомним, что согласно плану Кабмина, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%, страна начнет выходить из карантина. В частности, с 11 мая откроют парки и скверы, заработают кафе.
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