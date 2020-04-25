27.06 / 27.39 29.13 / 29.69
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шмыгаля раскритиковали за призыв готовиться к жизни "по новым стандартам" после карантина

13:47 25 апреля 2020 101
Денис Шмыгаль
Иван МОЗГОВОЙ, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что Украина, как и весь мир, должна научиться жить по новым стандартам из-за пандемии коронавируса. Об этом он написал в Facebook.

«Ослабление карантина не означает, что угроза пройдет. Такие простые правила, как соблюдение дистанции, постоянная дезинфекция и индивидуальная защита могут обезопасить нас и после окончания карантина», — написал он.

В сети пользователи негативно отнеслись к словам премьера. Многим его инициатива показалась чрезмерной или неуместной.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Шмыгаль заявил, что даже в случае успешной реализации плана поэтапного выхода страны из кризиса некоторые ограничения будут иметь силу в Украине до конца года и даже в 2021 году.

Напомним, что согласно плану Кабмина, если 10 дней подряд число новых случаев коронавируса не будет превышать 5%, страна начнет выходить из карантина. В частности, с 11 мая откроют парки и скверы, заработают кафе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

День дочери

День дочери 2020: красивые поздравления и открытки

больной

«Медики не понимают, что делать дальше»: украинец болеет COVID-19 уже семь недель

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер