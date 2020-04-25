Здоровье и медицина

Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения: ВОЗ сделала важное заявление

Всемирная организация здравоохранения напомнила, что на сегодня нет доказательств того, что у переболевших коронавирусной болезнью возник иммунитет, т. е. им не грозит повторное инфицирование. Напомним, накануне в Украине анонсировали массовое тестирование граждан на антитела к коронавирусу.

«ВОЗ утверждает, что пока нет доказательств того, что люди, которые выздоровели от болезни Covid-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения», — говорится в сообщении организации, которое приводит ВВС.

Отметим, некоторые страны мира сознательно избрали путь формирования так называемого «стадного иммунитета» и не вводили жесткие ограничения для граждан. К примеру, по такому пути пошла Швеция.

По состоянию на утро субботы, 25 апреля, в мире было зафиксировано уже 2 миллиона 850 тысяч 387 случаев заражения коронавирусом. Скончались 198 тысяч 72 инфицированных.

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