Украина

В Украине анонсировали массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Украина, которая начала клинические испытания препарата, способного победить коронавирус, скоро запустит иммуноферментную диагностику (ИФА), которая позволит медикам оперативно определять наличие коронавирусной инфекции у человека и способность иммунитета пациента противостоять новой болезни.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

По его словам, в ближайшее время начнется массовое тестирование населения на наличие антител. Такое тестирование уже проводят в США, в Германии. Украина станет пятой страной в мире, где будет запущена ИФА диагностика.

Ляшко отметил, что самый опасный период заражения коронавирусом, когда у человека отсутствуют симптомы COVID-19 или только начинают проявляться. В это время он способен инфицировать большое количество других людей, не подозревая о своей болезни.

По словам Ляшко, выявить больных теперь можно благодаря ПЦР-тестированию, но оно не всегда бывает достоверным, поэтому именно обсервация позволяет избежать массового заражения людей.

Напомним, в Украине зафиксировали первый случай заражения коронавирусом 3 марта 2020 года. Инфицированным оказался житель Черновицкой области, который незадолго до этого вернулся с женой из Италии.

По данным на утро 23 апреля, в Украине подтверждены 7170 случаев COVID-19. Зафиксированы 187 случаев с летальным исходом и 504 случая выздоровления пациентов. Всего провели 72 296 тестов.







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