27.06 / 27.39 29.13 / 29.68
Киев: +19
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Бывшему сопернику «Динамо» грозит вылет в низший дивизион за грязные делишки (фото)

15:57 25 апреля 2020 24
Олимпиакос
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Президент греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис нарвался на серьезные проблемы, которые могут отразиться и на возглавляемом им клубе.

Как сообщает издание snda. gr, мультимиллионер, состояние которого оценивается в 630 миллионов долларов, находится под следствием в связи с организацией договорных матчей. Если его вина будет доказана, то 52-летний функционер (Маринакис является владельцем «Олимпиакоса» с 2010 года, а в мае 2017-го приобрел еще 80 процентов прав на английский «Ноттингем Форест») будет пожизненно отлучен от футбольной деятельности, а сам клуб оштрафуют на 3 миллиона евро и понизят во вторую лигу.

Добавим, что «Олимпиакос» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Греции (их у «красно-белых» 44) и выигранных Кубков страны (27). Регулярно играет в еврокубках — в частности, в прошлом сезоне пирейцы вылетели в 1/16 финала Лиги Европы от киевского «Динамо».

"Олимпиакос" - самый титулованный клуб Греции

Отметим, что 10 марта стало известно, что бизнесмен заразился коронавирусом. При этом за несколько дней до этого Эвангелос присутствовал на матче «Ноттингем Форест» против «Миллуола» и общался с футболистами и тренерским штабом «лесников». В итоге вся команда вынуждена была уйти на карантин, а сам Маринакис через две недели, 24 марта, сообщил, что полностью выздоровел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Манчестер Сити» Диксон Этуху дисквалифицирован на пять лет за попытку организации договорного матча.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Луганск

Ситуация катастрофическая: боевики «ЛНР» закрыли Луганск

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения: ВОЗ сделала важное заявление

Переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения: ВОЗ сделала важное заявление

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер