Бывшему сопернику «Динамо» грозит вылет в низший дивизион за грязные делишки (фото)

Спорт

Президент греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис нарвался на серьезные проблемы, которые могут отразиться и на возглавляемом им клубе.

Как сообщает издание snda. gr, мультимиллионер, состояние которого оценивается в 630 миллионов долларов, находится под следствием в связи с организацией договорных матчей. Если его вина будет доказана, то 52-летний функционер (Маринакис является владельцем «Олимпиакоса» с 2010 года, а в мае 2017-го приобрел еще 80 процентов прав на английский «Ноттингем Форест») будет пожизненно отлучен от футбольной деятельности, а сам клуб оштрафуют на 3 миллиона евро и понизят во вторую лигу.

Добавим, что «Олимпиакос» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Греции (их у «красно-белых» 44) и выигранных Кубков страны (27). Регулярно играет в еврокубках — в частности, в прошлом сезоне пирейцы вылетели в 1/16 финала Лиги Европы от киевского «Динамо».

"Олимпиакос" - самый титулованный клуб Греции

Отметим, что 10 марта стало известно, что бизнесмен заразился коронавирусом. При этом за несколько дней до этого Эвангелос присутствовал на матче «Ноттингем Форест» против «Миллуола» и общался с футболистами и тренерским штабом «лесников». В итоге вся команда вынуждена была уйти на карантин, а сам Маринакис через две недели, 24 марта, сообщил, что полностью выздоровел.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Манчестер Сити» Диксон Этуху дисквалифицирован на пять лет за попытку организации договорного матча.

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