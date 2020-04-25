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Бывшему сопернику «Динамо» грозит вылет в низший дивизион за грязные делишки (фото)
Президент греческого «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис нарвался на серьезные проблемы, которые могут отразиться и на возглавляемом им клубе.
Как сообщает издание snda. gr, мультимиллионер, состояние которого оценивается в 630 миллионов долларов, находится под следствием в связи с организацией договорных матчей. Если его вина будет доказана, то 52-летний функционер (Маринакис является владельцем «Олимпиакоса» с 2010 года, а в мае 2017-го приобрел еще 80 процентов прав на английский «Ноттингем Форест») будет пожизненно отлучен от футбольной деятельности, а сам клуб оштрафуют на 3 миллиона евро и понизят во вторую лигу.
Добавим, что «Олимпиакос» — рекордсмен по количеству чемпионских титулов в Греции (их у «красно-белых» 44) и выигранных Кубков страны (27). Регулярно играет в еврокубках — в частности, в прошлом сезоне пирейцы вылетели в 1/16 финала Лиги Европы от киевского «Динамо».
Отметим, что 10 марта стало известно, что бизнесмен заразился коронавирусом. При этом за несколько дней до этого Эвангелос присутствовал на матче «Ноттингем Форест» против «Миллуола» и общался с футболистами и тренерским штабом «лесников». В итоге вся команда вынуждена была уйти на карантин, а сам Маринакис через две недели, 24 марта, сообщил, что полностью выздоровел.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист «Манчестер Сити» Диксон Этуху дисквалифицирован на пять лет за попытку организации договорного матча.
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