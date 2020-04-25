27.06 / 27.39 29.13 / 29.68
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус

18:43 25 апреля 2020 446
Леонид Калашников
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В России коронавирус диагностировали у депутата Госдумы от КПРФ, главы парламентского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, который запомнился украинцам призывами к прямому вооруженному вторжению в нашу страну.

Более того, его пришлось госпитализировать — томография показала у коммуниста двустороннюю пневмонию.

«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом», — сказал он в комментарии ТАСС.

Очевидно, депутата разметили в элитной клинике со всеми удобствами — в противовес тем условиям, в которых вынуждены лечиться инфицированные медики российского Дербента.

Знает Калашников и источник своего заражения — якобы его водитель «уже неделю как заболел».

Отметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов после информации о заболевании свого соратника заявил, что никаких массовых проверок среди членов фракции делать никто не станет.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леонид Калашников

Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус

День дочери

День дочери 2020: душевные поздравления и яркие открытки

Тищенко

«Слуга народа» Тищенко назвал Чернобыльскую катастрофу «праздником» (видео)

Путин может избежать наказания за войну в Украине: эксперт указала на тревожный момент

Путин может избежать наказания за войну в Украине: эксперт указала на тревожный момент

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер