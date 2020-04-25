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Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус
В России коронавирус диагностировали у депутата Госдумы от КПРФ, главы парламентского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, который запомнился украинцам призывами к прямому вооруженному вторжению в нашу страну.
Более того, его пришлось госпитализировать — томография показала у коммуниста двустороннюю пневмонию.
«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом», — сказал он в комментарии ТАСС.
Очевидно, депутата разметили в элитной клинике со всеми удобствами — в противовес тем условиям, в которых вынуждены лечиться инфицированные медики российского Дербента.
Знает Калашников и источник своего заражения — якобы его водитель «уже неделю как заболел».
Отметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов после информации о заболевании свого соратника заявил, что никаких массовых проверок среди членов фракции делать никто не станет.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...