Требовавший «отдать» России Харьков и Одессу одиозный депутат подхватил коронавирус

Мир

В России коронавирус диагностировали у депутата Госдумы от КПРФ, главы парламентского комитета по делам СНГ Леонида Калашникова, который запомнился украинцам призывами к прямому вооруженному вторжению в нашу страну.

Более того, его пришлось госпитализировать — томография показала у коммуниста двустороннюю пневмонию.

«Я настоял на том, чтобы сделать томографию, и томография это выявила. Двустороннее воспаление легких. Вызванное, да, коронавирусом», — сказал он в комментарии ТАСС.

Очевидно, депутата разметили в элитной клинике со всеми удобствами — в противовес тем условиям, в которых вынуждены лечиться инфицированные медики российского Дербента.

Знает Калашников и источник своего заражения — якобы его водитель «уже неделю как заболел».

Отметим, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов после информации о заболевании свого соратника заявил, что никаких массовых проверок среди членов фракции делать никто не станет.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter