Хроники коронавируса: главные события в мире 25 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 25 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:25 во всем мире выявлено 2 миллиона 833 тысячи 697 случаев заражения коронавирусом. Скончались 197 тысяч 354 инфицированных. Выздоровели 807 тысяч 469 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 20%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 24 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 828 тысяч 874 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 58 тысячи 576 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 25 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 8 125 инфицированных COVID-19. За сутки — 478 новых случаев. Скончался 201 больной. Выздоровели 782 пациента. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

09:11

Ежедневный брифинг в Белом доме неожиданно прошел по сокращенному варианту. Президент США Дональд Трамп завершил его через 22 минуты после начала. При этом сам глава государства, который обычно любит порассуждать о своей прозорливости в вопросах борьбы с пандемией, в этот раз молчал. Говорили в основном вице-президент США Майк Пенс и советники президента.

Майк Пенс общается с журналистами, Дональд Трамп держится в стороне

Журналисты полагают, что Трамп не захотел услышать язвительные вопросы в свой адрес, которые неизбежно прозвучали бы после высказанных им накануне рекомендаций вводить в организм дезинфекторы, чтобы убить вирус.

08:35

Газета South China Morning Post сообщает об отмене в последний момент видеоконференции глав государств, входящих в «Большую двадцатку» (G20). Произошло это, утверждает издание, по вине США и Китая. Американцы настаивали на том, чтобы видеосаммит начался с отчета ВОЗ о предпринятых организацией мерах в начале эпидемии коронавируса. Китай выступил против такой повестки дня.

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В итоге важное совещание не состоялось вовсе. Напомним, Вашингтон обвиняет ВОЗ в содействии Пекину в вопросе сокрытия подлинной информации об опасности коронавируса в январе 2020 года.

08:03

Конституционный суд Молдовы временно приостановил действие договора о кредите, который Кишинев согласовал с Москвой. Ранее договор был ратифицирован парламентом Молдовы, но представители оппозиции не смирились с этим и обратились в конституционный суд.

Президент республики Игорь Додон выступил с гневным обращением. «Если КС аннулирует законность договора о российском кредите, то с 1 мая Молдова не сможет выплачивать пенсии и зарплаты. В медицинский сектор не поступит 1,5 миллиарда леев, и такую же сумму на поддержку экономических агентов тоже заблокируют», — заявил он.

Оппозиция считает, что Россия предложила кредит на менее выгодных условиях, нежели его могли дать МВФ или Евросоюз. Кроме того, противники Додона, которого считают пророссийским политиком, уверены, что он сможет использовать получение денег от Москвы как агитационный аргумент в ходе предвыборной кампании осенью.

07:12

В республиках Центральной Азии на утро 25 апреля выявлено 173 новых случая заражения коронавирусом. Это общие данные по Казахстану, Киргизии и Узбекистану. В Туркмении и Таджикистане власти продолжают утверждать, что в этих странах инфицированных нет. Общее число зараженных в трех республиках составляет теперь 4 983 человека.

05:01

В Абакане (Республика Хакасия) очагом заражения стало травматологическое отделение городской больницы. Инфицированными оказались 34 человека. Как заявил глава региона Валентин Коновалов, виновен в этом мужчина, прибывший несколько дней назад из Москвы. По действующим правилам он обязан был соблюдать 14-дневную самоизоляцию. Находясь на домашнем карантине, напился и получил травму. После этого обратился к медикам, но утаил от них, что находится в группе риска. Уже в больнице ему сделали тест на коронавирус, который оказался положительным.

03:12

В Китае вторые сутки подряд не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса. За последние 24 часа выявлено 12 новых случаев заражения.

02:18

Правительства разных стран продолжают принимать экстренные меры по спасению экономики. Во Франции выделяют 7 миллиардов евро на поддержку национальной авиакомпании Air France. Авиаперевозчики во всем мире наиболее пострадали из-за введения ограничений и закрытия границ. Автомобильный концерн Renault получит помощь в размере 5 миллиардов евро.

01:23

Правительство Бельгии намерено с 4 мая начать поэтапную отмену карантина. Этот процесс продолжится до 31 августа и будет корректироваться в зависимости от ситуации с пандемией. Граждан обяжут носить средства защиты в общественных местах. Можно будет использовать не только защитные маски, но и, например, шарфы.

По состоянию на 25 апреля, в Бельгии зафиксировано одно из самых высоких в Европе количество смертей — 6 679. Инфицированы 44 тысячи 293 человека. Выздоровели 10 тысяч 122 пациента. Активными остаются 27 тысяч 492 случая. Проведено 189 тысяч 67 тестов.

00:32

В Москве за последние сутки скончался 41 человек с COVID-19. Количество смертей за неделю почти удвоилось. Всего в российской столице от коронавируса умерли 366 больных.

В обзоре за 24 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что правительство Чехии разрешило своим гражданам ездить за границу без каких-либо ограничений. Губернатор Московской области был вынужден обратиться за помощью в борьбе с коронавирусом к Министерству обороны России. В США количество случаев заражения COVID-19 превысило 900 тысяч. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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