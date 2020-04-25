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Происшествия

Под Киевом вспыхнул очередной пожар: огонь уничтожил 5 домов

19:21 25 апреля 2020 132
Под Киевом вспыхнул очередной пожар: огонь уничтожил 5 домов
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Обуховском районе Киевской области поджог сухостоя спровоцировал пожар травяного настила и камыша на площади около 20 га. Напомним, Рада уже ужесточила наказание за поджигание сухостоя, однако это не останавливает «настоящих хозяев-дачников».

Огнем оказались уничтожены 5 строений — 3 хозяйственные постройки и два дачных дома, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание произошло в районе села Старые Безрадичи, а сильный ветер привел к распространению огня на здания.

Прибывшим на место сотрудникам ГСЧС удалось спасти от уничтожения пять жилых домов.

К ликвидации возгорания были привлечены 23 спасателя и 6 единиц специальной техники.

Напомним, 24 апреля в Киеве подожгли Байковое кладбище.

Фото ГСЧС

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