Вред человеку и природе: киевлянам напомнили о штрафах за сжигание травы

Украина

В Киеве, как и по регионам, по-прежнему сухо и пока осадков не ожидается. Такая погода вызывает тревогу у экологов, ведь с приходом весны все чаще в экосистемах возникают пожары, связанные со сжиганием сухой растительности на открытых территориях.

— И вместе с огнем уничтожается трава, семена, поросль деревьев и корни будущей растительности, на несколько лет снижается рост свежей зелени, — отмечает начальник столичного управления экологии и природных ресурсов Андрей Малеванный. — Сжигание сухостоя и органических остатков наносит вред природе, не способствует плодородию почвы, так как высокая температура уничтожает всю микрофлору, образовавшуюся в верхнем слое грунта. Погибает не только она, но и исчезают гнезда птиц, от травяных пожаров гибнут животные, которые живут в сухостое или на поверхности земли, — зайцы, ежи, змеи, земноводные. В процессе горения вместе с дымом в воздух, а затем и в легкие человека попадают тяжелые металлы, диоксины, бензопирены, оксиды азота и разные канцерогенные соединения. С листьями горит мусор, и при этом негативные последствия еще ощутимее. Сжигание травы, листьев, мусора приводит нередко к горению торфяников, лесных массивов, полезащитных лесополос. А вместо свежего воздуха — получаем дымовую завесу. И этим мы дышим!

Самовольное сжигание сухой растительности или ее остатков является прямым нарушения ряда правил благоустройства населенных пунктов, и за это предусмотрена административная ответственность: согласно ст. 152 КУпАП — штраф от двадцати (340 гривен) до восьмидесяти (1360 гривен) необлагаемых минимумов доходов граждан на должностных лиц, а также граждан — субъектов предпринимательской деятельности — от пятидесяти (850 гривен) до ста (1700 гривен) необлагаемых минимумов. В случае, если вы стали свидетелем поджога, обращайтесь в полицию или экологическую инспекцию в вашей местности.

Пожарные призывают граждан оставаться дома и не нарушать запретные условия карантина, не использовать открытый огонь для сжигания сухой травы, камыша, мусора. Ввиду сухой погоды огнеборцы обращаются к киевлянам с просьбой не провоцировать пожары в экосистемах, а соблюдать противопожарные правила. Категорически запрещается: создавать мусорники и сжигать отходы; устраивать костры в лесах и лесопосадках; бросать окурки, спички, оставлять пропитанные горючими веществами тряпки; сжигать стерню, растительные остатки на полях; разрешать детям играть со спичками. И при возгорании на открытых территориях, в посадках, лесах немедленно звонить по номеру 101.

За последние 10 дней в Киеве и области произошло 112 пожаров почти на 30 гектарах: возгорание торфяников, поджоги травянистого настила, сжигание листьев и мусора, а в результате — задымленность в некоторых районах столицы. Только за последний день марта пожарные 10 раз выезжали тушить огонь на открытой территории.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за поджога сухой травы под Киевом загорелся оптовый склад. Также сообщалось, что полиция Одесской области начала расследование по факту поджога территории Нижнеднестровского природного парка. Как сообщили в региональном полицейском главке, в результате пожара, начавшегося 1 апреля, в районе 43−45-го км трассы Одесса — Рени, выгорело 10 гектаров уникальной природной экосистемы Нижнеднестровского национального природного парка.

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