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Украина

Дожди пришли ненадолго: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни

7:25 26 апреля 2020 276
Дожди пришли ненадолго: синоптики уточнили прогноз на ближайшие дни
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В воскресенье, 26 апреля, на левом берегу Днепра будет дождить, а осадки — сопровождаться ощутимым ветром (до 12 метров в секунду). Кстати, именно благодаря ему воздух Киева уже очистился от последствий лесных пожаров в Житомирской области и в зоне отчуждения. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

Тем не менее температура воздуха днем будет по-весеннему комфортной — в Киеве она составит 13−15 градусов, а в Харькове и Луганске — до 19 градусов.

В западных и центральных регионах Украины дождь возможен только ночью, а днем столбики термометров покажут 14−16 градусов.

Прогноз на 26 апреля

В понедельник, 27 апреля, дожди продолжатся только на Донбассе и на Харьковщине, а на остальной территории страны сохранится только облачность. В Киеве температура воздуха составит 13−15 градусов, тогда как в Ужгороде — 16−18 градусов.

При этом ветер утихнет уже до 10 метров в секунду, причем по всей территории Украины, включая Закарпатье, где 25 апреля пронесся настоящий ураган.

Погода на 27 апреля

Напомним, народный синоптик Леонид Деркач рассказал «ФАКТАМ» о погоде в Украине до конца мая.

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