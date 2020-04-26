Украина

Арахамия опубликовал пост о подземных взрывах на складах в Балаклее и нарвался на шквал критики в сети

Взрывы на военных складах в Балаклее Харьковской области в 2017 году были спровоцированы подрывом специальных снарядов, которые заранее были заложены в землю в 10 разных местах. В результате взрывов образовались огромные воронки. Об этом в Facebook сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, ссылаясь на отчет депутатской комиссии по расследованию.

По его словам, после тушения пожара на территории арсенала обнаружено до 10 аналогичных воронок, что свидетельствует об идентичном характере минирования.

«Судя по размеру воронки, для этого в землю быть заложено два ряда (!!!) кумулятивно-фугасных зарядов по пять штук (!!!) в каждом. Это примерно 760 килограмм взрывчатки, например, ТФО-1…Понятно, что заложить столько кумулятивно-фугасных зарядов невозможно так, чтобы это никто не увидел. При этом, их установка требует специальных знаний и навыков. Это дает основания предполагать, что все делалось в условиях очевидности для военнослужащих части и не за один день», — пишет Арахамия.

В сети раскритиковали пост Арахамии. Многие комментарии были очень жесткими.

В частности, главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов назвал выводы, представленные Арахамией, фальсификацией, написанной под диктовку российской пропаганды.

Журналист Ольга Решетилова пишет, что взрывы складов в Балаклее были пятым по счету поджогом с 2015 года. Всего их произошло 7, и все они между собой имеют общие признаки и нельзя их расследовать отдельно друг от друга.

Бывший министр Владимир Омелян, пишет, что беспилотник действительно был, что подтверждалось данными с радаров «Украэроруха».

Ранее возможной причиной взрывов в Балаклее называли пожар, спровоцированный беспилотником, прилетевшим со стороны РФ. Давид Арахамия неоднократно заявлял о том, что версия, связанная с беспилотником, не имеет под собой оснований.





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