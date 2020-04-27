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Любовь на бешенной скорости: медведей гризли засняли во время "брачных гонок" (видео)
В отличие от панд, которым нужны буквально годы для того, чтобы начать спариваться, у их далеких сородичей — медведей гризли — процесс ухаживания и брачных игр проходит намного быстрее, в некоторых случаях — даже стремительно.
Об этом пишет National Geographic.
Издание приводит пример из национального парка Йеллоустон в США, где были засняты брачные игры двух медведей, во время которых самец пытался расположить к себе медведицу, которая убегала от него, проверяя своего ухажера на прочность.
Такие «гонки», отмечает издание, могут длиться несколько дней кряду и являются довольно серьезным испытанием: гризли могут разгоняться до 55 километров в час! Если самец не угонится за своей избранницей, то рискует уступить ее другому, более удачливому сопернику.
Вот и бежит гризли по горным лесам и полям вслед за самкой, проявляя всю свою выносливость и волю. Со временем медведица замедляется и позволяет сократить расстояние, но все еще не подпускает самца слишком близко.
В конце концов, как понятно из видео, изнурительная погоня закончилась: медведица остановилась и поприветствовала своего жениха, оценив его упорство. Если все будет в порядке, скоро в Йеллоустонском парке станет на нескольких медведей больше.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что медведи гризли не всегда могут быть таким благодушными и «медлительными» — в некоторых случаях встреча с ними может закончиться плачевно для человека.
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