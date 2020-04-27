Угрожал полицейским расправой: в Киеве за драку задержан топ-чиновник КГГА

Происшествия

Похоже, в ближайшее время мэру столицу Виталию Кличко снова придется отвечать на неудобные вопросы журналистов из-за действий своих подчиненных: в ночь на понедельник в Киеве на улице Льва Толстого правоохранители задержали заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

Об этом передает информационный ресурс «Киев Оперативный».

Отмечается, что правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары. Нарушительницей оказалась депутат Киевсовета и заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко.

Ресурс отмечает, что обычно такие нарушения (в 99% случаев), заканчиваются проверкой документов и сверкой данных по имеющимся базам, после чего водителя отпускают.

Видимо, так и закончилось бы в этот раз, но рядом с Костенко сидел еще один чиновник — Слончак Владимир Викторович (он же заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий), который решил немного покрасоваться перед дамой, начав приговаривать «да вы знаете кто мы», и «завтра от вас здесь и следа не будет», отмечает ресурс.

«Так, как на его реплики никто не реагировал, он решил выйти из авто, начал приставать к инспектору патрульной полиции, а затем вообще набросился на него с кулаками. Неадекватного дебошира-заместителя задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой», — сказано в сообщении.

Замглавы КГГА задержали.

Костенко отказалась от прохождения каких-либо тестов на состояние опьянения, а ее машина уехала на штраф-площадку. На месте работала следственно-оперативная группа, которая запечатлела данное событие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о другой неприятности, с которой не так давно столкнулась Киевская городская государственная администрация: хакеры устроили массированную DDоS-атаку на ее интернет-сервисы. В первый час атаки было зафиксировано около 1,5 миллиона оригинальных IP-адресов, с которых осуществлялись попытки дестабилизировать работу городских е-сервисов.

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