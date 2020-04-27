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Намек на роман Тины Кароль и недовольство Дана Балана: чем запомнился суперфинал «Голосу країни-10»
Суперфинал юбилейного сезона популярного проекта «Голос країни» («1+1») впервые прошел без зрителей. Это решение было принято продюсерами проекта после объявления карантина. Более того, суперфинал стал благотворительным — все средства, полученные от голосования и продажи рекламы при выпуске, пошли на поддержку украинских медиков, которые спасают жизни больных COVID-19. Для них приобретут специальные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.
Напомним, после этапов «нокауты» тренерские команды выглядели так:
Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Роман Сасанчин.
Команда Дана Балана: Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог, Мария Кондратенко.
Команда MONATIK: Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман, Мелен Пасса, Юрий Самовилов.
Команда ПТП и NK: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица, Виталий Окс.
— Ожидается интересная борьба — финал будет проходить в совершенно новом диджитал-формате, — рассказал «ФАКТАМ» Потап. — Мы с ребятами долго к этому готовились: созванивались, переписывались, сбрасывали друг другу видео, обсуждали детали песен. Задача нашей команды в том, чтоб все наши финалисты достойно прошли этот путь, научившись работать как артисты, музыканты, исполнители, и получили путевку в шоу-бизнесовую жизнь. Этот опыт бесценен и ни с чем не сравним. Стратегия у нас одна — ко всем участникам команды мы относимся как к членам нашей семьи, болеем за них как за родных людей.
Ведущие проекта — семейная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая — появлялись на сцене в виде голограмм. На самом деле, они и тренеры шоу смотрели суперфинал вместе с аудиторией канала из своих домов. Потап и Настя Каменских — сидя на диване вместе с домашним любимцем — болонкой Мими. Тина Кароль — в гостиной, утопающей в розах и свечах. Дима Монатик — на фоне эксклюзивных игрушек-клоунов. Дан Балан — на своей музыкальной студии.
Участники по одному выходили на сцену, представляя свои номера.
Суперфинал открыла команда Димы Монатика и первым выступил Сергей Роман — участник из Закарпатья.
— Украина должна возродить свои корни, — сказал Сергей.
Роман исполнил легендарный хит «Водограй» Владимира Ивасюка в современной аранжировке.
— Так и должен звучать старт суперфинала, — восхитилась Тина.
— Браво, это было блестяще, — поддержал Сергея Дима Монатик.
Мелен Пасса из Харькова считается одним из самых сильных голосов десятого сезона.
— Давайте верить в то, что скоро все закончится, — призвала Мелен, выходя на сцену с хитом группы Depeche Mode.
— Мелен — настоящая звезда, — признал Дан Балан. — Это бомба!
— Ты — голливудская звезда, — поддержал участницу Монатик. — Не останавливайся, иди вперед.
Юрий Самовилов — бывший сценарист проекта «Танці з зірками», давно мечтает о карьере музыканта. Монатик «украл» Юрия из команды Тины Кароль.
Юрий исполнил хит девяностых «Black black heart».
— У тебя неповторимый тембр, — сказал Дима Монатик. — Спасибо, что в моей команде.
Сергей Асафатов — воспитанник детского дома, музыкант-мультиинструменталист.
— В нашей жизни возможно абсолютно все, — уверен Сергей.
Участник вышел на сцену с миксом из хитов Океана Эльзы «Кішка/Зелені очі».
— Ты был очень ярким, — восхитилась Настя Каменских.
— Твое выступление сделало меня счастливым, — заметил Монатик. — Наконец, я увидел улыбку в твоих глазах. Для меня ты — голос страны!
Лида Ли — бэк-вокалистка Димы Монатика.
— Я была на «Голосе» шесть лет назад, но мне не удалось дойти до финала, — сказала девушка, — Теперь я готова!
Лида исполнила хит Джамалы и Alyona Alyona «Жалі».
— Это было потрясающе, — признал Дима Монатик. — Сцена — это твое.
По результатам голосования зрителей, во второй этап из команды Димы Монатика прошел Сергей Асафатов.
— Мы с командой начали подготовку к финалу сразу после того, как прошел этап «Нокаутов» (а это было заблаговременно и до начала карантина), — рассказал «ФАКТАМ» Дима Монатик. — Все наши выступления были разработаны у нас на студии и оставались только тонкости, которые мы и прорабатывали все это время в онлайн-режиме. Я очень горд ребятами из своей команды. Несмотря на то, что участники будут первопроходцами подобного формата и выйдут один на один с камерой, я убежден, что именно они достойны выступать в суперфинале «Голоса країни».
Суперфинал продолжила команда Дана Балана. Первым на сцену вышел Назар Яцишин — учитель истории из Львова.
— Это исторический эфир, — уверен Назар. — Благодарен за каждый ваш голос.
Назар исполнил хит «It's all right».
— Это была мощь! - признал Дан Балан. — Ты раскрылся за две минуты, просто бомба.
Мария Кондратенко — актриса сериала «Школа». За сезон девушка побывала в трех командах — Потапа и Насти Каменских, Димы Монатика и Дана Балана.
Мария исполнила на сцене народную песню «Ой, у гаю, при Дунаю».
— Маша, ты — чудо! - восхищался Дан Балан. — Я верил каждому слову, которое ты пела.
Из-за карантина не смогла прилететь в Украину Индира Едильбаева из Алма-Аты. Девушка исполнила песню у себя дома.
— Надеюсь, достучусь до сердца Дана и всех зрителей, — сказала Индира перед выступлением.
Индира спела хит Дана Балана «Лишь до утра».
— Это было что-то особенное, — признал Дан Балан. — Настоящее, искреннее, чистое.
Анастасия Балог — фаворитка Дана Балана и его фанатка.
— Хочу, чтобы Дан победил именно со мной, — сказала девушка.
Настя выступила с хитом «Physical» и тренеры не сдерживали эмоций.
— Это была сильнейшая энергетика, — признал Дима Монатик.
— Настя, я писал бы для тебя песни каждый вечер, — сказал Дан Балан. — У тебя голос будущего!
Дарья Петрожицкая — актриса, звезда сериала «Папик».
— Я больше мечтала стать певицей, чем актрисой, — призналась девушка.
Дарья вышла на сцену с песней Горана Бреговича «Ederlezi».
— Твой такой номер единственный в мире, — восхитился Дан Балан.
Продолжила борьбу за победу в команде Дана Балана Индира Едильбаева.
В бой вступила команда Потапа и Насти Каменских.
Первым выступил дуэт Максим Перепелица и Екатерина Степура с хитом Мадонны и Джастина Тимберлейка «4 minutes».
— Было горячо, — признал Дима Монатик. — Вы очень удачно объединились.
— Это было лучшее выступление за время суперфинала, — сказала Настя Каменских.
— Вы — мои победители, — воскликнул Потап.
Юлия Коровко — девушка из села в Харьковской области.
— Не верю, что все это происходит со мной! — призналась Юля, выйдя на сцену с песней «Черемшина».
— В твоем голосе сама Украина, — сказал Потап.
Ерлан Байбазаров — таксист-самородок из Алма-Аты — один из фаворитов проекта.
— Голос полностью перевернул мою жизнь, — признался парень, посвятив выступление всем врачам «на передовой».
Ерлан исполнил лирическую «Wicked game», находясь дома, в Казахстане.
— Ты — истинный музыкант, — признал Дима Монатик. — Буду в первых рядах на твоем концерте.
— Спасибо, что ты с нами, — сказал Потап. — И за домбру, которую ты мне подарил.
16-летний Виталий Окс — борец против булинга.
— Мое поколение должно творить новую реальность, — сказал Виталий.
Виталий исполнил хит «7 rings».
— Мне ничего не понравилось в этом номере, — неожиданно сказал Дан Балан.
— Мы гордимся тобой и видим, что ты борец, — поддержала парня Настя.
— Все комментарии отбрасывай, я — за тебя, — сказала Тина Кароль.
Анастасия Картвелишвили — массовик-затейник.
— Жизнь начинается с голоса, — сказала девушка, выйдя на сцену с хитом Верки Сердючки «Все будет хорошо».
— Ой, как не хватает нам таких эмоций, — признал Дима Монатик.
— Задолбал карантин! — воскликнул Потап, надев мексиканскую шляпу. — Как же хочется праздника. Но мы знаем, все будет хорошо!
В команде Потапа и Насти Каменских дальнейшую борьбу продолжил Ерлан Байбазаров.
В борьбу вступила команда Тины Кароль.
Открыла борьбу Анна Трубецкая — девушка не смогла прилететь из Беларуси и выступала дома.
— Хочу подарить Тине пятую победу в «Голосе», — сказала девушка, исполнив хит Океана Эльзы «Без бою».
— Я влюбился в тебя на этом проекте, — признался Потап.
— Это было так трогательно, — сказала Тина Кароль. — Просто хочется бежать и обнимать тебя. Так эта песня еще никогда не звучала. Это про нас, про девушек! Браво!
Даниэль Салем — телеведущий, участник «Танців з зірками».
— Знаю, что я не самый сильный участник, — признал Салем. — Но я иду к своей мечте.
Даниэль вышел на сцену с песней «Нежность».
— Очень удачно подобрана композиция, — признал Дима Монатик. — Я восторгаюсь вашим выступлением.
— У меня просто мурашки по телу, — сказала Тина Кароль. — Ты сделал все потрясающе. Спасибо твоей дочери!
17-летняя фанатка Тины Кароль Дарья Полоротова тоже не смогла приехать на суперфинал проекта.
— Для меня шоу — победа над собой, — сказала девушка, находясь в самоизоляции.
Дарья исполнила хит Билли Айлиш «No time to die».
— Ты мой вокальный вундеркинд, — восхитилась тренер девушки Тина Кароль.
Роман Сасанчин — победитель второго сезона детского «Голоса» — вновь в команде Тины Кароль.
Песню «Мамина черешня» Роман посвятил своей маме.
— Я уже начинаю сожалеть, что ты не в моей команде, — сказал Дан Балан.
— Ты реально круто выступил, — признала Тина Кароль.
— Эта песня для моей мамы и для вас — Тина, — ответил Роман. — На этом проекте вы — моя мама.
Ольгу Мельник называют основной претенденткой на победу.
— Для меня проект — толчок, чтобы идти дальше, — сказала Оля, выходя на сцену с хитом «В мене не має дому».
— Я горжусь тобой! — воскликнула Тина Кароль. — Сегодня ты — мессия. Я хотела открыть твой талант самой тебе. Ты — революционерка на нашей сцене.
В команде Тины Кароль борьбу продолжил Роман Сасанчин.
На втором этапе суперфинала участники спели песни, с которыми пришли на «слепые прослушивания».
Первой выступила Индира Едильбаева из Алма-Аты с песней «Мелодия».
— Я еще раз убедился, что Индира — настоящая звезда, — признал ее тренер Дан Балан. — Устаешь от фальши вокруг и, когда появляется такой артист понимаешь, что у шоу-бизнеса есть будущее.
Сергей Асафатов исполнил хит «Вахтерам», который помог ему попасть в шоу.
— У меня так сильно бьется сердце, — признался Дима Монатик. — Ты для меня пример силы духа и мой мотиватор тоже. Я восхищаюсь тобой!
Ерлан Байбазаров признался, что он стал уже известен в родном Казахстане.
Парень исполнил «Feel it still», аккомпанируя себе на домбре.
— Я благодарен судьбе, что познакомился с тобой, — радовался Потап.
Роман Сасанчин исполнил хит «Luna tu», с которым пришел на проект.
— Переживаю за Рому, как за собственного сына, — призналась Тина Кароль. — Наверное, люди чувствуют твою искренность. Ты и есть «голос страны»!
Перед оглашением результатов голосования состоялась премьера песни «Помнишь» дуэта Тины Кароль и Дана Балана. Ведущие заметили, что видео снималось в доме Тины Кароль.
— Это значит, что Тина и Дан проводят карантин вместе! — предположила Катя Осадчая.
Самый напряженный момент произошел далеко за полночь. После подсчета зрительских голосов, победителем десятого сезона «Голосу країни» стал 18-летний Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Певица уже пятый раз приводит своих воспитанников к победе.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!