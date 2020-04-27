Шоу-бизнес

Намек на роман Тины Кароль и недовольство Дана Балана: чем запомнился суперфинал «Голосу країни-10»

Суперфинал юбилейного сезона популярного проекта «Голос країни» («1+1») впервые прошел без зрителей. Это решение было принято продюсерами проекта после объявления карантина. Более того, суперфинал стал благотворительным — все средства, полученные от голосования и продажи рекламы при выпуске, пошли на поддержку украинских медиков, которые спасают жизни больных COVID-19. Для них приобретут специальные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Напомним, после этапов «нокауты» тренерские команды выглядели так:

Команда Тины Кароль: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Роман Сасанчин.

Команда Дана Балана: Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева, Анастасия Балог, Мария Кондратенко.

Команда MONATIK: Сергей Асафатов, Лида Ли, Сергей Роман, Мелен Пасса, Юрий Самовилов.

Команда ПТП и NK: Ерлан Байбазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Екатерина Степура и Максим Перепелица, Виталий Окс.

— Ожидается интересная борьба — финал будет проходить в совершенно новом диджитал-формате, — рассказал «ФАКТАМ» Потап. — Мы с ребятами долго к этому готовились: созванивались, переписывались, сбрасывали друг другу видео, обсуждали детали песен. Задача нашей команды в том, чтоб все наши финалисты достойно прошли этот путь, научившись работать как артисты, музыканты, исполнители, и получили путевку в шоу-бизнесовую жизнь. Этот опыт бесценен и ни с чем не сравним. Стратегия у нас одна — ко всем участникам команды мы относимся как к членам нашей семьи, болеем за них как за родных людей.

Ведущие проекта — семейная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая — появлялись на сцене в виде голограмм. На самом деле, они и тренеры шоу смотрели суперфинал вместе с аудиторией канала из своих домов. Потап и Настя Каменских — сидя на диване вместе с домашним любимцем — болонкой Мими. Тина Кароль — в гостиной, утопающей в розах и свечах. Дима Монатик — на фоне эксклюзивных игрушек-клоунов. Дан Балан — на своей музыкальной студии.

Участники по одному выходили на сцену, представляя свои номера.

Суперфинал открыла команда Димы Монатика и первым выступил Сергей Роман — участник из Закарпатья.

— Украина должна возродить свои корни, — сказал Сергей.

Роман исполнил легендарный хит «Водограй» Владимира Ивасюка в современной аранжировке.

— Так и должен звучать старт суперфинала, — восхитилась Тина.

— Браво, это было блестяще, — поддержал Сергея Дима Монатик.

Мелен Пасса из Харькова считается одним из самых сильных голосов десятого сезона.

— Давайте верить в то, что скоро все закончится, — призвала Мелен, выходя на сцену с хитом группы Depeche Mode.

— Мелен — настоящая звезда, — признал Дан Балан. — Это бомба!

— Ты — голливудская звезда, — поддержал участницу Монатик. — Не останавливайся, иди вперед.

Юрий Самовилов — бывший сценарист проекта «Танці з зірками», давно мечтает о карьере музыканта. Монатик «украл» Юрия из команды Тины Кароль.

Юрий исполнил хит девяностых «Black black heart».

— У тебя неповторимый тембр, — сказал Дима Монатик. — Спасибо, что в моей команде.

Сергей Асафатов — воспитанник детского дома, музыкант-мультиинструменталист.

— В нашей жизни возможно абсолютно все, — уверен Сергей.

Участник вышел на сцену с миксом из хитов Океана Эльзы «Кішка/Зелені очі».

— Ты был очень ярким, — восхитилась Настя Каменских.

— Твое выступление сделало меня счастливым, — заметил Монатик. — Наконец, я увидел улыбку в твоих глазах. Для меня ты — голос страны!

Лида Ли — бэк-вокалистка Димы Монатика.

— Я была на «Голосе» шесть лет назад, но мне не удалось дойти до финала, — сказала девушка, — Теперь я готова!

Лида исполнила хит Джамалы и Alyona Alyona «Жалі».

— Это было потрясающе, — признал Дима Монатик. — Сцена — это твое.

По результатам голосования зрителей, во второй этап из команды Димы Монатика прошел Сергей Асафатов.

— Мы с командой начали подготовку к финалу сразу после того, как прошел этап «Нокаутов» (а это было заблаговременно и до начала карантина), — рассказал «ФАКТАМ» Дима Монатик. — Все наши выступления были разработаны у нас на студии и оставались только тонкости, которые мы и прорабатывали все это время в онлайн-режиме. Я очень горд ребятами из своей команды. Несмотря на то, что участники будут первопроходцами подобного формата и выйдут один на один с камерой, я убежден, что именно они достойны выступать в суперфинале «Голоса країни».

Суперфинал продолжила команда Дана Балана. Первым на сцену вышел Назар Яцишин — учитель истории из Львова.

— Это исторический эфир, — уверен Назар. — Благодарен за каждый ваш голос.

Назар исполнил хит «It's all right».

— Это была мощь! - признал Дан Балан. — Ты раскрылся за две минуты, просто бомба.

Мария Кондратенко — актриса сериала «Школа». За сезон девушка побывала в трех командах — Потапа и Насти Каменских, Димы Монатика и Дана Балана.

Мария исполнила на сцене народную песню «Ой, у гаю, при Дунаю».

— Маша, ты — чудо! - восхищался Дан Балан. — Я верил каждому слову, которое ты пела.

Из-за карантина не смогла прилететь в Украину Индира Едильбаева из Алма-Аты. Девушка исполнила песню у себя дома.

— Надеюсь, достучусь до сердца Дана и всех зрителей, — сказала Индира перед выступлением.

Индира спела хит Дана Балана «Лишь до утра».

— Это было что-то особенное, — признал Дан Балан. — Настоящее, искреннее, чистое.

Анастасия Балог — фаворитка Дана Балана и его фанатка.

— Хочу, чтобы Дан победил именно со мной, — сказала девушка.

Настя выступила с хитом «Physical» и тренеры не сдерживали эмоций.

— Это была сильнейшая энергетика, — признал Дима Монатик.

— Настя, я писал бы для тебя песни каждый вечер, — сказал Дан Балан. — У тебя голос будущего!

Дарья Петрожицкая — актриса, звезда сериала «Папик».

— Я больше мечтала стать певицей, чем актрисой, — призналась девушка.

Дарья вышла на сцену с песней Горана Бреговича «Ederlezi».

— Твой такой номер единственный в мире, — восхитился Дан Балан.

Продолжила борьбу за победу в команде Дана Балана Индира Едильбаева.

В бой вступила команда Потапа и Насти Каменских.

Первым выступил дуэт Максим Перепелица и Екатерина Степура с хитом Мадонны и Джастина Тимберлейка «4 minutes».

— Было горячо, — признал Дима Монатик. — Вы очень удачно объединились.

— Это было лучшее выступление за время суперфинала, — сказала Настя Каменских.

— Вы — мои победители, — воскликнул Потап.

Юлия Коровко — девушка из села в Харьковской области.

— Не верю, что все это происходит со мной! — призналась Юля, выйдя на сцену с песней «Черемшина».

— В твоем голосе сама Украина, — сказал Потап.

Ерлан Байбазаров — таксист-самородок из Алма-Аты — один из фаворитов проекта.

— Голос полностью перевернул мою жизнь, — признался парень, посвятив выступление всем врачам «на передовой».

Ерлан исполнил лирическую «Wicked game», находясь дома, в Казахстане.

— Ты — истинный музыкант, — признал Дима Монатик. — Буду в первых рядах на твоем концерте.

— Спасибо, что ты с нами, — сказал Потап. — И за домбру, которую ты мне подарил.

16-летний Виталий Окс — борец против булинга.

— Мое поколение должно творить новую реальность, — сказал Виталий.

Виталий исполнил хит «7 rings».

— Мне ничего не понравилось в этом номере, — неожиданно сказал Дан Балан.

— Мы гордимся тобой и видим, что ты борец, — поддержала парня Настя.

— Все комментарии отбрасывай, я — за тебя, — сказала Тина Кароль.

Анастасия Картвелишвили — массовик-затейник.

— Жизнь начинается с голоса, — сказала девушка, выйдя на сцену с хитом Верки Сердючки «Все будет хорошо».

— Ой, как не хватает нам таких эмоций, — признал Дима Монатик.

— Задолбал карантин! — воскликнул Потап, надев мексиканскую шляпу. — Как же хочется праздника. Но мы знаем, все будет хорошо!

В команде Потапа и Насти Каменских дальнейшую борьбу продолжил Ерлан Байбазаров.

В борьбу вступила команда Тины Кароль.

Открыла борьбу Анна Трубецкая — девушка не смогла прилететь из Беларуси и выступала дома.

— Хочу подарить Тине пятую победу в «Голосе», — сказала девушка, исполнив хит Океана Эльзы «Без бою».

— Я влюбился в тебя на этом проекте, — признался Потап.

— Это было так трогательно, — сказала Тина Кароль. — Просто хочется бежать и обнимать тебя. Так эта песня еще никогда не звучала. Это про нас, про девушек! Браво!

Даниэль Салем — телеведущий, участник «Танців з зірками».

— Знаю, что я не самый сильный участник, — признал Салем. — Но я иду к своей мечте.

Даниэль вышел на сцену с песней «Нежность».

— Очень удачно подобрана композиция, — признал Дима Монатик. — Я восторгаюсь вашим выступлением.

— У меня просто мурашки по телу, — сказала Тина Кароль. — Ты сделал все потрясающе. Спасибо твоей дочери!

17-летняя фанатка Тины Кароль Дарья Полоротова тоже не смогла приехать на суперфинал проекта.

— Для меня шоу — победа над собой, — сказала девушка, находясь в самоизоляции.

Дарья исполнила хит Билли Айлиш «No time to die».

— Ты мой вокальный вундеркинд, — восхитилась тренер девушки Тина Кароль.

Роман Сасанчин — победитель второго сезона детского «Голоса» — вновь в команде Тины Кароль.

Песню «Мамина черешня» Роман посвятил своей маме.

— Я уже начинаю сожалеть, что ты не в моей команде, — сказал Дан Балан.

— Ты реально круто выступил, — признала Тина Кароль.

— Эта песня для моей мамы и для вас — Тина, — ответил Роман. — На этом проекте вы — моя мама.

Ольгу Мельник называют основной претенденткой на победу.

— Для меня проект — толчок, чтобы идти дальше, — сказала Оля, выходя на сцену с хитом «В мене не має дому».

— Я горжусь тобой! — воскликнула Тина Кароль. — Сегодня ты — мессия. Я хотела открыть твой талант самой тебе. Ты — революционерка на нашей сцене.

В команде Тины Кароль борьбу продолжил Роман Сасанчин.

На втором этапе суперфинала участники спели песни, с которыми пришли на «слепые прослушивания».

Первой выступила Индира Едильбаева из Алма-Аты с песней «Мелодия».

— Я еще раз убедился, что Индира — настоящая звезда, — признал ее тренер Дан Балан. — Устаешь от фальши вокруг и, когда появляется такой артист понимаешь, что у шоу-бизнеса есть будущее.

Сергей Асафатов исполнил хит «Вахтерам», который помог ему попасть в шоу.

— У меня так сильно бьется сердце, — признался Дима Монатик. — Ты для меня пример силы духа и мой мотиватор тоже. Я восхищаюсь тобой!

Ерлан Байбазаров признался, что он стал уже известен в родном Казахстане.

Парень исполнил «Feel it still», аккомпанируя себе на домбре.

— Я благодарен судьбе, что познакомился с тобой, — радовался Потап.

Роман Сасанчин исполнил хит «Luna tu», с которым пришел на проект.

— Переживаю за Рому, как за собственного сына, — призналась Тина Кароль. — Наверное, люди чувствуют твою искренность. Ты и есть «голос страны»!

Перед оглашением результатов голосования состоялась премьера песни «Помнишь» дуэта Тины Кароль и Дана Балана. Ведущие заметили, что видео снималось в доме Тины Кароль.

— Это значит, что Тина и Дан проводят карантин вместе! — предположила Катя Осадчая.

Самый напряженный момент произошел далеко за полночь. После подсчета зрительских голосов, победителем десятого сезона «Голосу країни» стал 18-летний Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Певица уже пятый раз приводит своих воспитанников к победе.

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