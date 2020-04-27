Стало известно имя победителя "Голос країни-10"

Шоу-бизнес

Состоялся суперфинал десятого сезона вокального шоу канала «1+1» «Голос країни». Победителем проекта стал Роман Сасанчин из команды Тины Кароль. Известно, что Роман уже становился победителем второго сезона детского «Голоса».

Из-за карантина формат проекта был изменен и шоу прошло без зрителей. Тренеры поддерживали участников из своих домов, а вокалисты выходили на сцену, придерживаясь правил карантина. Все средства, полученные от голосования зрителей и продажи рекламы при выпуске, пошли на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19.

В суперфинале сражались двадцать исполнителей из четырех тренерских команд — Тины Кароль, Димы Монатика, Дана Балана, Потапа и Насти Каменских. После выступления каждой из команд были выбраны четыре участника, которые продолжили сражаться за главный приз — квартиру в столице Украины.

Команду Димы Монатика представлял Сергей Асафатов, Дана Балана — Индира Едильбаева, Потапа и Насти Каменских — Ерлан Байбазаров, Тины Кароль — Роман Сасанчин.

Перед оглашением зрительского голосования состоялась премьера песни «Помнишь» дуэта Тины Кароль и Дана Балана.

Победа Романа Сасанчина пятый раз принесла победу команде Тины Кароль.



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