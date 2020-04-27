Польша собирается чартерами забирать сезонных работников из Украины

Украина

Вскоре после того, как несколько сотен украинских заробитчан улетели чартерным рейсом в Финляндию, о планах организовать перевозку для сезонных работников из Украины заговорили и в Польше.

Как передает «Апостороф» со ссылкой на польский канал TVP, об этом заявил президент службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот. «Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав», — сказал он. В Польше, как и в Финляндии, местные фермеры заинтересованы в сезонных работниках, ежегодно занимавшихся сбором урожая.

Также отмечается, что польские специалисты по рынку труда все чаще заявляют, что организации чартерных рейсов ничто не препятствует, и что несмотря на солидные расходы, это более выгодно, чем потерять урожай.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Херсонской области украинские фермеры устроили акцию протеста, требуя возобновления работы рынков и жалуясь на то, что выращенный урожай гибнет.

Тем временем в Каменском Днепропетровской области предприниматели прорвались на рынки и начали работать несмотря на карантинные меры.

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