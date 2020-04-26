В Каменском торговцы штурмом взяли местный рынок, чтобы возобновить работу (видео)

Украина

В Каменском Днепропетровской области предприниматели прорвали оборону двух рынков и приступили к торговле, несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении Facebook-сообщества «Типичный Днепродзержинск».

«Местные предприниматели, которые занимаются торговлей на Димитровском и Центральном рынках Каменского, прошли оборону охраны, спилили замки на всех входах/выходах и приступили к торговле. Ситуация произошла в субботу утром, 25 апреля», — говорится в сообщении.

Предприниматели недовольны тем, что, в связи с ограничениями в связи с карантином, они остались без работы и без единого источника заработка. При этом, все требуемые проплаты, чтобы продолжать работать, они произвели. Также они говорят о скоропортящихся продуктах, которые нужно вовремя продать, чтобы не уйти в катастрофический минус. И о том, что абсолютно все продавцы на рынках находятся в масках, перчатках и имеют лицензированные дезинфекторы для покупателей.

Предприниматели из Каменского обратились президенту Украины Владимиру Зеленскому и Кабмину, чтобы те пересмотрели введённые ранее ограничения и дали возможность работать малому бизнесу.

Тем временем в Херсонской области на акцию протеста на Антоновском (Херсонском) автомобильном мосту через Днепр возле Херсона вышли сельхозпроизводители и перекрыли движение на дороге. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ НП в Херсонской области Татьяна Пшонь.

«На мосту находится около 200 человек, которые устроили акцию протеста против закрытия рынков на территории как области, так и государства, ибо им некуда сбывать сельхозпродукцию», — отметила Пшонь, пишет Укринформ.

По ее словам, участники акции ходят по пешеходному переходу непрерывно, тем самым препятствуя движению транспорта. Люди требуют, чтобы к ним прибыл представитель облгосадминистрации.

Обеспечение охраны общественного порядка осуществляют около 60−70 сотрудников полиции. Работники правоохранительных органов разъясняли гражданам необходимость соблюдения дистанции и требований карантина. Однако, по её словам, участники акции на это не реагируют, некоторые из них находятся без средств индивидуальной защиты.

«Пока участники акции не реагируют на требования прекратить акцию. В настоящее время сотрудниками полиции внесена информация в журнал единого учета о нарушениях требований карантина», — сообщила Пшонь.

Также один из сельхозпроизводителей выбросил на дорогу огурцы, объясняя это тем, что урожай негде реализовывать.

Как писали «ФАКТЫ», ужесточение правил карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса в Украине, привело к закрытию многих рынков по всей стране. Сотни фермеров потеряли площадку для сбыта своей продукции. Также из-за режима чрезвычайной ситуации спрос на их продукцию и так сильно упал — сказался запрет на работу заведений общественного питания.

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