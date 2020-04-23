- 22:32 Россия собирается направить "гумконвой" в Киев: что происходит
- 22:08 Львовский мусор опять кочует по Украине: под Житомиром нашли сразу 100 тонн
- 21:59 Зеленский ищет противовес Авакову: источник раскрыл интересные детали о назначении Саакашвили
- 21:51 Клубника ждать не будет: украинских заробитчан вывозят в Европу чартерными авиарейсами
- 21:32 "Ни одна из поставленных задач не выполнена": Минздрав пересмотрит медреформу
- 21:17 Хроники коронавируса: главные события в мире 23 апреля (обновляется)
- 21:05 В Киевском зоопарке на месте старого входа остались лишь руины
- 21:00 Неожиданный поворот: САП переквалифицировала дело о "пленках Ермака" и отдала его полиции
- 20:40 Вернувшихся из Италии украинских медиков отправили в санаторий под Киевом
- 20:36 Руслане Писанке пришлось поработать в морге
- 20:24 Бывший футболист «Ливерпуля» победил страшную болезнь
- 20:21 Сначала поджег соседей, потом — лес: под Киевом полиция вычислила виновника масштабного пожара
Клубника ждать не будет: украинских заробитчан вывозят в Европу чартерными авиарейсами (видео)
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса и закрытое для полетов небо, в четверг, 24 апреля, из Борисполя вылетел спецрейс в Финляндию, организованный по просьбе финских фермеров, запросивших украинских рабочих для сбора клубники.
В сюжете ТСН говорится, что полетело около двухсот украинцев.
Списки лиц и спецрейсы согласовывают с украинским МИДом. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.
В Европе уже спеет клубника, которую обычно собирали сезонные работники из Восточной Европы.
В целом к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.
Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, регулярные авиаперевозки в Украине могут восстановить только с сентября.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"