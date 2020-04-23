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Украина

Клубника ждать не будет: украинских заробитчан вывозят в Европу чартерными авиарейсами (видео)

21:51 23 апреля 2020 646
сбор клубники
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса и закрытое для полетов небо, в четверг, 24 апреля, из Борисполя вылетел спецрейс в Финляндию, организованный по просьбе финских фермеров, запросивших украинских рабочих для сбора клубники.

В сюжете ТСН говорится, что полетело около двухсот украинцев.

Списки лиц и спецрейсы согласовывают с украинским МИДом. В Финляндии убеждены, что без этих рабочих их сельскому хозяйству не справиться с весенней посевной.

В Европе уже спеет клубника, которую обычно собирали сезонные работники из Восточной Европы.

В целом к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.

Напомним, по словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, регулярные авиаперевозки в Украине могут восстановить только с сентября.



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