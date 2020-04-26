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Украина

Овощи отдают за бесценок, но никто не покупает: фермеры устроили массовый протест на Херсонщине

19:16 26 апреля 2020 872
фермеры в Херсонской области
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Пока Украина помогает спасать урожай финским фермерам, отправляя туда самолет с заробитчанами, сами украинские предприниматели, которые вырастили первые весенние овощи и зелень, не могут реализовать их из-за закрытых рынков в связи с карантином.

В частности, фермеры Херсонской области не могут продать выращенный урожай даже по минимальным ценам, пишет журналист Елена Ванина и публикует фото протестной акции на Антоновском мосту через Днепр на въезде в Херсон.

«Пока мы покупаем в супермаркетах дорогие импортные овощ, на Херсонщине фермеры не могут продать свои. Редис сдают оптом по 2 гривни, огурцы — по 8, капусту — по 5. А покупателей мало, потому что закрыты рынки. Они просят открыть рынки. И спрашивают, откуда у нас импортные овощи, когда границы закрыты? На фото — сегодняшняя акция протеста. Перекрыта дорога. И их руки в мозолях», — пишет женщина.

Под постом появились возмущенные комментарии и советы, как помочь реализовать урожай.

И такая ситуация не только в Херсоне, но и в других городах Украины.

Напомним, ужесточение правил карантина, введенного в связи с эпидемией коронавируса в Украине, привело к закрытию многих рынков по всей стране. Сотни фермеров потеряли площадку для сбыта своей продукции.

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