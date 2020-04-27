Индиец отрезал себе язык, пытаясь спасти мир от пандемии коронавируса

Мир

24-летний житель Индии Вивек Шарма решил спасти мир от пандемии коронавируса очень необычным способом. Скульптор отрезал себе язык, принеся его в жертву богине Кали, которая считается божеством смерти и разрушения, и в то же время — хранительницей мирового порядка.

Таким образом Вивек, который в течение двух месяцев работал в штате Гуджарат и не мог из-за карантина попасть в свою родную деревню, расположенную в штате Маадхья-Прадеш, надеялся избавиться от COVID-19.

Как сообщает издание Times of India, скульптора нашли в индуистском храме в бессознательном состоянии с языком, зажатым в руке. Его доставили в больницу. Медики попытались пришить язык обратно, но пока рано судить о результатах. Неизвестно, сможет ли Шарма когда-нибудь снова говорить. Да и жертва его пока что не принесла видимых результатов. Индия остается одной из немногих азиатских стран, где число случаев заражения все еще ежедневно растает. Более 800 человек умерли.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что переболевшие COVID-19 не защищены от повторного заражения.



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