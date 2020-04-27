Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 27 апреля в разных странах мира.

По состоянию на 10:25 во всем мире выявлено 2 миллиона 996 тысяч 562 случая заражения коронавирусом. Скончались 207 тысяч 23 инфицированных. Выздоровели 881 тысяча 845 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 19%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 27 апреля, пока зафиксировано 1 миллион 907 тысяч 694 активных случая. Причем в критическом состоянии находятся 57 тысяч 602 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 27 апреля были объявлены новые данные. В стране выявлено 9 009 инфицированных COVID-19. За сутки — 392 новых случая. Скончались 220 больных. Выздоровели 864 пациента. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

10:57

В России за последние сутки выявлено 6 198 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 87 тысяч 147 человек, что больше, чем в Китае. Теперь Россия быстрыми темпами догоняет Иран, где были зафиксировано 90 тысяч 842 случая COVID-19.

От коронавируса умерли уже 794 жителя РФ. Выздоровели 7 346 пациентов. Активными остаются 79 тысяч 7 случаев. Проведено 3 миллиона 19 тысяч 434 теста.

10:31

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение о продлении до 11 мая режима чрезвычайного положения из-за пандемии, действующий в стране с 16 марта. «С учетом складывающейся ситуации в нашей стране и на основании предложения Государственной комиссии и экспертов, я принял решение подписать Указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил Токаев.

В Казахстане инфицирован 2 791 человек (плюс 74 за сутки). Скончались 25 больных. Выздоровели 682 пациента. Активными остаются 2 084 случая. Проведено 205 тысяч 560 тестов. Казахстан занимает пятое место среди бывших советских республик по количеству случаев заражения коронавирусом после России, Беларуси, Украины и Молдовы.



09:46

Япония закрывает въезд в страну для приезжих из еще 14 стран, включая Украину, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что данная мера вступит в силу с 29 апреля. МИД Японии предупредил граждан об опасности любых поездок в указанные страны. На данный момент в Японию из-за коронавируса запрещен въезд гражданам уже 87 стран мира.

08:43

Мировую общественность шокировали снимки, сделанные в тюрьмах Сальвадора. Ни о каких мерах противодействия коронавирусу в исправительных учреждениях этой страны речь не идет. А ведь тюрьмы и колонии во всем мире считаются одними из наиболее опасных очагов распространения COVID-19.

Если в других странах власти идут на то, что заменяют тюремное заключение на домашний арест или освобождают отбывающих наказание досрочно, то президент Сальвадора Найиб Букеле в разгар эпидемии объявил войну организованной преступности, пытаясь таким образом пресечь волну убийств, прокатившуюся по стране за последние дни. Различные группировки убили 22 человека.

07:53

В Германии количество новых случаев инфицирования коронавирусом за прошедшие сутки составило 1 018. В стране всего инфицировано 155 тысяч 193 человека. Такие данные предоставил утром 27 апреля Институт имени Роберта Коха. Скончались 5 750 больных (плюс 110 за сутки). Выздоровели 114 тысяч 500 человек. С 27 апреля на всей территории Германии введено обязательное ношение защитных масок в общественном транспорте и магазинах.

07:01

Почти 250 граждан Молдовы, включая детей, застряли на автостоянке неподалеку от Страсбурга (Франция). Германия и Чехия не дают разрешение на проезд автобусов с молдавскими пассажирами в условиях карантина. Как сообщает австрийское издание Kurier, вопрос пытаются решить путем активных переговоров между компетентными органами Франции, Германии, Чехии и Молдовы с участием дипломатов.

06:19

В Китае за последние сутки было выявлено всего три новых случая заражения коронавирусом. Два из них были завезены из-за границы. Общее число инфицированных в стране составило 82 тысячи 830 человек. Скончались 4 633 больных.

05:53

В Московской духовной академии (МДА) в Сергиевом Посаде 52 человека заразились коронавирусом. Девять человек госпитализированы в тяжелом состоянии и проходят лечение в стационаре. Всего в академии проживает 136 человек, результаты теста у 84 из них — отрицательные.

05:11

Целый ряд стран с 27 апреля ослабляет карантинные меры, введенные ранее в связи с распространением нового коронавируса. В Чехии открываются магазины и предприятия сферы обслуживания с торговой площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, фитнес-центры, библиотеки и зоопарки, возобновляются богослужения в костелах и церквях. В Швейцарии начинают работать стоматологические кабинеты, салоны красоты, массажные салоны, автомойки и магазины хозтоваров. В Грузии разрешат передвижение легковых автомобилей и такси, откроются некрытые аграрные рынки.

04:12

В Стокгольме пять баров и ресторанов временно закрыты из-за выявленных в них нарушениях норм социального дистанцирования. Напомним, в Швеции карантин не вводился. Для предприятий общественного питания действует норма, в соответствии с которой расстояние между столиками должно составлять не менее двух метров.

Швеция лидирует среди других скандинавских стран как по числу инфицированных, так и по количеству смертей от COVID-19. Причем разница по сравнению с Норвегией, Данией и Финляндией весьма существенная.

В Швеции инфицированы 18 тысяч 640 человек, скончались 2 194 больных. Выздоровели 1 005 пациентов. Активными остаются 15 тысяч 440 случаев. Проведено 94 тысячи 500 тестов. Если сравнивать уровень смертности в Швеции с другими странами Скандинавского полуострова, то число смертей на миллион человек населения в Швеции составляет 217. В Норвегии -37, в Дании — 73, в Финляндии — 34.

03:21

В Стамбуле и 30 других городах и провинциях Турции вновь разрешено покидать дома. Комендантский час действовал с 23 апреля. По оценкам властей, большинство жителей его соблюдали.

Турция входит в число семи стран, где выявлено более 100 тысяч инфицированных коронавирусом. Здесь зарегистрировано 110 тысяч 130 случаев заражения. Скончались 2 805 больных. Выздоровели 29 тысяч 140 пациентов. Активными остаются 78 тысяч 185 случаев. Проведено 898 тысяч 742 теста.

02:57

В Пентагоне жалуются на нехватку тестов. Из-за дефицита тестировать приходится только тех военнослужащих, которые задействованы на ключевых для национальной безопасности направлениях, например, осуществляют контроль над стратегическими ядерными силами США и отвечают за борьбу с терроризмом. Кроме того, планируется протестировать весь экипаж авианосца «Нимиц», которому в скором времени предстоит отправиться в плавание.

В США проведено уже 5 миллионов 470 тысяч 555 тестов на коронавирус. Инфицированы 987 тысяч 322 человека. Скончались 55 тысяч 145 больных. Выздоровели 118 тысяч 782 пациента. Активными остаются 813 тысяч 126 случаев.

02:03

В Италии состоялся благотворительный аукцион, целью которого был сбор средств для медиков и жителей Неаполя. Одним из самых дорогих лотов оказалась футболка легендарного футболиста Диего Марадоны, которую удалось продать за 55 тысяч евро.

Ее выставил на торги другой футболист — Чиро Феррара. Он играл с Марадоной за «Наполи», а теперь вместе с Фабио Каннаваро, еще одним уроженцем Неаполя, основал благотворительный фонд.

01:12

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернулся в свою резиденцию на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне после выздоровления от COVID-19 и восстановления сил в загородной резиденции Чекерс. 27 апреля он в полном мере приступает к работе. Джонсон хочет выслушать каждого из членов кабинета министров, чтобы максимально войти в курс дела. Многие британцы полагают, что премьер, в отличие от тех, кто его замещал, проявить большую решительность в вопросе выхода страны из карантина, который многими нарушается. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что ожидает от Джонсона открытой дискуссии с общественностью по вопросу о стратегии «выхода из локдауна».

В Великобритании инфицированы 152 тысячи 840 человек. Скончались 20 тысяч 732 больных. Данных по выздоровевшим Лондон не дает. Активными остаются 131 тысяча 764 случая. Проведено 669 тысяч 850 тестов. Отмечается, что правительство вряд ли сможет выполнить свое обещание делать к концу апреля по 100 тысяч тестов на коронавирус ежедневно.

00:35

С 27 апреля всем жителям Мехико предписано носить маски в общественных местах."Многие могут быть инфицированы, но не проявлять симптомов. Вот почему так важно, чтобы рот был прикрыт", — заявила на пресс-конференции мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум. Она подчеркнула, что штрафы для нарушителей не предусмотрены, но выполнять данное предписание крайне важно.

Население Мехико превышает 9 миллионов человек. А если рассматривать агломерацию Большого Мехико, то речь идет почти о 22 миллионах жителей. Это крупнейший испаноязычный город мира. До 30 мая в Мексике действуют карантинные меры и добровольная социальная изоляция.

Всего в стране инфицированы 14 тысяч 677 человек (плюс 835 за сутки). Скончался 1 351 больной (плюс 46 за сутки). Выздоровели 8 354 пациента. Активными остаются 4 972 случая. Проведено 67 тысяч 635 тестов.

В обзоре за 26 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что в этот день число умерших от коронавируса в Европе оказалось наименьшим с 31 марта. В России тысячи военнослужащих Западного военного округа отправлены на карантин с подозрением на заражение COVID-19 после подготовки к парадам Победы в 16 регионах. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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