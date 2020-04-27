Общество и люди

Продать не могут: в Мариуполе фермеры бесплатно раздавали редиску (видео)

В то время, как на Днепропетровщине предприниматели «взяли штурмом» рынок в Каменском и начали торговлю, в Мариуполе на одной из площадей выставили несколько мешков со свежей редиской, которую люди могли разбирать бесплатно.

Видео в сеть выложил сайт города Мариуполя.

Тем временем издание «Лендлорд» уточняет, что эту акцию устроили местные фермеры, которые не смогли продать урожай, но и не хотели, чтобы выращенное пропадало. А начальник организационного отдела Левобережной райадминистрации Ольга Бойко рассказала, что хоть работа рынков и запрещена, фермеры привозят его на привычное оживленное место.

Также сообщается, что выращивание и продажа редиса — основной источник дохода людей, живущих в поселках Виноградное, Ляпино и Пионерское.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Мелитополе фермеры и предприниматели устроили акцию под мэрией, протестуя против закрытия рынков на карантин из-за коронавируса.

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