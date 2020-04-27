На заместителя Кличко завели дело из-за нападения на патрульного

Происшествия

После того, как заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак напал на патрульного, в Нацполиции открыли уголовное производство.

По факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, Слончака задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и доставили в изолятор временного содержания.

Клименко также напомнил, что все началось с остановки патрульными автомобиля, который ехал без включенных фар — им управляла депутат Киевского городского совета, также в авто находился заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

«Во время общения патрульные заподозрили, что водитель находится в состоянии опьянения. Ей предложили пройти тест на драгере, однако женщина отказалась. При этом пассажир начал агрессивно себя вести, не реагировал на замечания полицейского и ударил работника полиции. На водителя составили административный протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях», — добавил глава Нацполиции.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инцидента с участием Владимира Слончака принял решение, и что необходимые документы будут подписаны 27 апреля.

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