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Украина

Кличко отреагировал на скандал со своим замом Слончаком

9:44 27 апреля 2020 115
Владимир Слончак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Мэр Киева Виталий Кличко принял решение в отношении заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, который попал в скандал, набросившись с кулаками на патрульного полицейского.

На своей страничке в соцсетях мэр Киева сообщил, что решение им было принято, как только он узнал об инциденте. «Сегодня все будет оформлено документально», — заявил Виталий Кличко, правда не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года неизвестные в подъезде избили Владимира Слончака

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