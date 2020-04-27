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Кличко отреагировал на скандал со своим замом Слончаком
Мэр Киева Виталий Кличко принял решение в отношении заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Владимира Слончака, который попал в скандал, набросившись с кулаками на патрульного полицейского.
На своей страничке в соцсетях мэр Киева сообщил, что решение им было принято, как только он узнал об инциденте. «Сегодня все будет оформлено документально», — заявил Виталий Кличко, правда не уточнил, о каком именно решении идет речь.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года неизвестные в подъезде избили Владимира Слончака
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