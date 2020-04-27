Российская телеведущая ответила Регине Тодоренко, рассказав об изнасиловании

Шоу-бизнес

Высказывание Регины Тодоренко о жертвах домашнего насилия вызвало бурный скандал в сети. После того, как телеведущая попросила прощения за глупость, ее продолжают критиковать и травить в сети. Масла в огонь подлила и телеведущая Маша Малиновская. Она шокировала заявлением о том, что была изнасилована в восьмилетнем возрасте. Маша задается вопросом: в чем виновата маленькая девочка, как она могла защитить себя от взрослого насильника?

Малиновская призналась в Instagram, что неизвестные затащили ее и подружку в лес и изнасиловали.

«Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала, что б он меня не бил и не насиловал, и поняла что. Я просто не смогла вырваться и убежать. Поэтому я хочу сказать Регина, ты ТП!», — написала Малиновская.

Однако многие стали на защиту Тодоренко, считая, что ее слова были неправильно истолкованы. Мол, телеведущая имела в виду совсем не то, что сказала. Посты в поддержку Тодоренко опубликовали Ксения Собчак, Дмитрий Шепелев. Отреагировала и украинская певица Слава Каминская, которая также была жертвой насилия в прошлых отношения, терпела издевательства партнера. Слава считает, что сейчас в сети «публично насилуют Тодоренко».

«Вот уже более суток интернет с остервенением линчует Регину Тодоренко за ее некорректное высказывание на тему домашнего насилия: проклинает, унижает, лишает премий. Другими словами — публично насилует в поисках истины: кто же виноват в домашнем насилии? Жертва ли? Насильник ли? Мне кажется, что этот вопрос не замыкается только на 2 людях, он гораздо шире, и каждый из нас имеет к нему отношение! Виноваты матери, которые безрассудно балуют своих сыновей; виноваты родители, которые бьют своих детей, выращивая из них эмоциональных калек; виноваты родители, которые не принимают своих избитых дочерей, мол сама выбрала, сама и живи; виноваты близкие и друзья, которые видя ситуацию, не вступаются и не защищают, мол, чужая семья — потемки, сами разберутся. Виноваты все те, кто молча наблюдают, как девушке на кассе в лицо кидают жменю мелочи, виноваты те, кто в маршрутке молча наблюдают, как разбивают нос девушке на ее просьбу не ругаться матом. И это только физический аспект. А сколько оскорблений, унижений в обществе?!» — написала Слава.

Она добавила, что сама подвергалась насилию, но ничего не делала, чтобы защитить себя. Она советует женщинам после первого же на насилие обращаться за помощью.

Жертвой домашнего насилия стала и украинская супермодель Снежана Онопко. Она сбежала от мужа-тирана и подает на развод.

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