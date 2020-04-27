Избивал и угрожает: украинская супермодель сбежала от мужа-тирана

Шоу-бизнес

Украинская супермодель Снежана Онопко шокировала заявлением о домашнем насилии. Звезда рассказала, что ее муж Николай Щур регулярно избивал ее. По словам Снежаны, доставалось и персоналу и даже маме модели. Также Снежана говорит, что терпела измены мужа. Когда Снежана решила подать на развод и раздел имущества, муж стал угрожать ей.

Женщине пришлось бежать из собственного дома, в котором сейчас Щур проживает с новой возлюбленной.

«Я выплачивала его долги, верила в то, что он не изменяет, и оправдывала в критических ситуациях, даже когда он поднимал на меня руку. Это происходило постоянно. Досталось, кстати, и водителям, и персоналу — короче, всем», — рассказала Снежана в комментарии изданию JetSetter.ua.

Снежана возмущена тем, что муж привел любовницу в их общий загородный дом, который строили почти девять лет.

«Я была готова как можно скорее развестись, забрать два автомобиля, среди которых и Rolls-Royce, куплен за мои личные средства, и больше никогда не встречаться с этим человеком. Но, когда я увидела, что другая женщина проживает в моем доме, плавает в моем бассейне и пользуется моей посудой, решила настоять на правовом разделе имущества», — сказала Снежна.

Напомним, Снежана Онопко и донецкий бизнесмен Николай Щур поженились в ноябре 2011 года. Супермодель не смутило то, что у жениха была судимость. Слухи о разводе появились еще три года назад. Но тогда Снежана все отрицала.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вокруг Регины Тодоренко разгорелся скандал из-за домашнего насилия. Ее высказывание вызвало волну негодования, после чего Тодоренко попросила прощения за «глупый язык».

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