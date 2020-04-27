27.06 / 27.39 29.01 / 29.60
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Решила быть лысой: Лолита Милявская постриглась в прямом эфире (видео)

12:15 27 апреля 2020 237
Милявская
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская певица Лолита Милявская, которая ранее рассказала о пластической операции, решила избавиться от длинных волос на глазах у своих поклонников — в прямом эфире.

«Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо», — пообещала она зрителям. Лолита уточнила, что ей «все надоело».

С помощью больших ножниц певице удалось существенно укоротить волосы, которые с таким трудом наращивала ее стилист.

Лысой Милявская, правда, не стала, но поклонников напугала. «Не надо стричься», — умоляли они ее.

«Может, после карантина я снова вернусь к наращиванию длинных волос. Но сейчас, хочется не заморачиваться с укладкой и отросшими капсулами, периодически уже остающимися на щетке», — написала Милявская позже.

Напомним, ранее Ольга Куриленко сама себе сделала стрижку на карантине и показала результат.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские и Слончак

"Ты тут не быкуй": в сети появилось новое видео инцидента с участием заместителя Кличко и патрульных (видео 18+)

Милявская

Решила быть лысой: Лолита Милявская постриглась в прямом эфире (видео)

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

Владимир Слончак

Кличко уволил своего заместителя Слончака

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер