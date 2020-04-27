Шоу-бизнес

Решила быть лысой: Лолита Милявская постриглась в прямом эфире (видео)

Российская певица Лолита Милявская, которая ранее рассказала о пластической операции, решила избавиться от длинных волос на глазах у своих поклонников — в прямом эфире.

«Я буду стричься на ваших глазах, буду стричься налысо», — пообещала она зрителям. Лолита уточнила, что ей «все надоело».

С помощью больших ножниц певице удалось существенно укоротить волосы, которые с таким трудом наращивала ее стилист.

Лысой Милявская, правда, не стала, но поклонников напугала. «Не надо стричься», — умоляли они ее.

«Может, после карантина я снова вернусь к наращиванию длинных волос. Но сейчас, хочется не заморачиваться с укладкой и отросшими капсулами, периодически уже остающимися на щетке», — написала Милявская позже.

Напомним, ранее Ольга Куриленко сама себе сделала стрижку на карантине и показала результат.

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