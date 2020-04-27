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«Девушка Джеймса Бонда» Ольга Куриленко сама себе сделала стрижку на карантине и показала результат (фото)
Голливудская актриса и модель украинского происхождения Ольга Куриленко, недавно переболевшая коронавирусом, сидя на карантине в Лондоне сама себе сделала стрижку, поскольку парикмахерские закрыты. И опубликовала фото результата — позируя при этом без макияжа.
«Сама себе постригла челку и на последней фото вы можете увидеть в каком состоянии моя челка, когда я просыпаюсь — потому что у меня вьются волосы», — написала 40-летняя Ольга в Instagram. Фанаты полностью одобрили новый имидж звезды, заявив, что она прекрасна, как всегда. А также похвалили ее навыки парикмахера.
Уроженка Бердянска известна по роли девушки Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», а также по фильмам «К Чуду», «Обливион», «Искатель воды».
Ранее Ольга рассказала, что во время болезни температура у нее поднималась до 39 градусов, однако ее не госпитализировали, так как больницы были переполнены тяжело больными пациентами. Она также сообщила, что принимала витамины и добавки, укрепляющие иммунитет — в том числе витамины С, E, B5, цинк и куркумин. Но подчеркнула, что это не лекарство от коронавируса.
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