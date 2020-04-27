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Общество и люди

Настоящий крафт: «Таврия» бережно работает с лозой и вручную собирает виноград

13:08 27 апреля 2020 170
Лоза и виноград
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Крафтовые продукты отличаются гораздо более высоким качеством, насыщенным вкусом и натуральными ингредиентами. Контрактное виноградарство довольно популярный тренд в мировом крафтовом виноделии, в основе которого лимитированный объем партий, авторские рецептуры и ручное производство. В Европе модель привлечения небольших частных виноградарских хозяйств хорошо зарекомендовала себя, поскольку предполагает более бережную работу с лозой и ручной сбор урожая. Дом марочных коньяков «Таврия» меняет модель виноградарства и будет привлекать частных виноградарей.

Решение о переходе на contract growing (с англ. — подрядное земледелие. - Авт.) компания приняла вследствие значительного роста продаж крафтовых и марочных коньяков. В первом квартале 2020 года продажи этой продукции выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Общие продажи Дома марочных коньяков «Таврия» за 1-й квартал 2020 года выросли на 34%.

По заказу завода небольшие хозяйства и частные аграрии будут выращивать виноград без использования промышленной обработки.

«Таврия», со своей стороны, предоставляет партнерам поддержку опытных агрономов, консультации авторитетных европейских виноградарей, контролирует качество и гарантированно выкупает выращенный урожай винограда при соблюдении условий выращивания.

«Сегодня в Украине много небольших аграрных хозяйств, которые бережно, с большой теплотой возделывают виноград, заботясь о каждом кусте. Использование подобной модели партнерства гарантирует нам наличие винограда, необходимого для создания наших напитков. А небольшие виноградники, в свою очередь, получают в нашем лице надежного покупателя и партнера», — рассказал генеральный директор ДМК «Таврия» Андрей Сердюк.


Дом марочных коньяков «Таврия» — одно из ключевых винодельческих предприятий Украины. Коньяки «Таврия» производятся по классической технологии с дистилляцией спиртов в аппаратах шарантского типа, выдерживаются в 6 500 дубовых бочек. Экспортные рынки компании: Эстония, Литва, Германия, Израиль, Китай, Беларусь, Канада, Нигерия. ДМК «Таврия» первым в Украине выпустил на рынок крафтовые коньяки и вина.

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