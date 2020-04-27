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Украина

В Раде в турборежиме рассмотрели все 16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону

13:32 27 апреля 2020 131
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В финансовом комитете Верховной Рады закончили рассматривать законопроект, ко второму чтению которого народные депутаты подали рекордное количество правок — свыше 16 тысяч. Документ предусматривал невозможности возвращения национализированных банков бывшим владельцам.

Как сообщает народный депутат Украины Ярослав Железняк, после четырех дней обсуждения финансовый комитет рекомендовал законопроект ко второму чтению.

«Все нормы, касающиеся кейса „ПриватБанка“ и запрещающие возвращение банков экс-владельцам, остались без изменений», — написал он на своей страничке в социальных сетях. Также народный депутат отметил, что в текст закона не попали многие предложения, которые могли бы улучшить банковское регулирование. Тем не менее, в ближайшее время планируется внесение в Раду соответствующего законопроекта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на внеочередном заседании парламента 24 апреля народные депутаты Украины не поддержали отмену результатов голосования по изменениям в Регламент, касающихся ограничения количества вносимых нардепами правок в документы, готовящиеся ко второму чтению. Это открыло путь к подписанию принятого документа.

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