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Украина

Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады

8:58 24 апреля 2020 83
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 24 апреля, народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание парламента, которому будет предшествовать встреча нардепов из «Слуги народа» с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, претендующим на пост вице-премьера по реформам.

В повестку дня, в частности, включены постановления об отмене голосования за законопроект, которым ограничивается так называемый депутатский спам — количество поправок, подаваемых нардепами ко второму чтению проектов законов.

Также парламентарии могут рассмотреть вопрос, касающийся местных выборов — уменьшение размера денежного залога для кандидатов на посты мэров, депутатов городских и областных советов.

Не исключено, что если представители президентской «Слуги народа» таки согласуют кандидатуру Саакашвили, то в сессионный зал вынесут вопрос о назначении его в правительство Дениса Шмыгаля.

Заседание Верховной Рады запланировано на 13:00. Окошко трансляции появится незадолго до его начала.

Материал о том, какую цель преследует назначение Михеила Саакашвили в Кабинет министров, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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