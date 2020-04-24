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Местные выборы и обсуждение назначения Саакашвили: прямая трансляция заседания Верховной Рады
В пятницу, 24 апреля, народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание парламента, которому будет предшествовать встреча нардепов из «Слуги народа» с экс-губернатором Одесской области Михеилом Саакашвили, претендующим на пост вице-премьера по реформам.
В повестку дня, в частности, включены постановления об отмене голосования за законопроект, которым ограничивается так называемый депутатский спам — количество поправок, подаваемых нардепами ко второму чтению проектов законов.
Также парламентарии могут рассмотреть вопрос, касающийся местных выборов — уменьшение размера денежного залога для кандидатов на посты мэров, депутатов городских и областных советов.
Не исключено, что если представители президентской «Слуги народа» таки согласуют кандидатуру Саакашвили, то в сессионный зал вынесут вопрос о назначении его в правительство Дениса Шмыгаля.
Заседание Верховной Рады запланировано на 13:00. Окошко трансляции появится незадолго до его начала.
Материал о том, какую цель преследует назначение Михеила Саакашвили в Кабинет министров, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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