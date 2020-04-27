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Происшествия

Вооруженные грабители обнесли заправку: им грозит до 12 лет тюрьмы (фото)

14:22 27 апреля 2020 106
заправка
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Покровске Донецкой области двое мужчин, угрожая пистолетом, вынесли из автозаправки 10 тысяч гривен. Ранее в Полтаве неизвестные совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты.

Инцидент в Донецкой области произошел ночью на 27 апреля. Мужчины подъехали к АЗС на автомобиле ВАЗ. Зайдя в помещение и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали 10 тысяч гривен и уехали с места преступления.

При обработке видео с камер наблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. И уже через час грабители были задержаны.

Ими оказались 39-летний покровчанин и 34-летний житель Украинска. Мужчины признались, что в тот вечер они вместе распивали алкоголь, а потом решили в «легкий» способ заработать денег. Вооружившись травматическим оружием, приятели отправились «на дело».

За совершенное вооруженные грабители могут получить от 7 по 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале апреля под Киевом задержали преступную группировку, которая успела совершить пять ограблений банковских терминалов. Перед этим СБУ обезвредила опасную банду в Закарпатье, которой руководил местный депутат.

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