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Вооруженные грабители обнесли заправку: им грозит до 12 лет тюрьмы (фото)
В Покровске Донецкой области двое мужчин, угрожая пистолетом, вынесли из автозаправки 10 тысяч гривен. Ранее в Полтаве неизвестные совершили разбойное нападение на пункт обмена валюты.
Инцидент в Донецкой области произошел ночью на 27 апреля. Мужчины подъехали к АЗС на автомобиле ВАЗ. Зайдя в помещение и угрожая предметом, похожим на пистолет, забрали 10 тысяч гривен и уехали с места преступления.
При обработке видео с камер наблюдения полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники. И уже через час грабители были задержаны.
Ими оказались 39-летний покровчанин и 34-летний житель Украинска. Мужчины признались, что в тот вечер они вместе распивали алкоголь, а потом решили в «легкий» способ заработать денег. Вооружившись травматическим оружием, приятели отправились «на дело».
За совершенное вооруженные грабители могут получить от 7 по 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в начале апреля под Киевом задержали преступную группировку, которая успела совершить пять ограблений банковских терминалов. Перед этим СБУ обезвредила опасную банду в Закарпатье, которой руководил местный депутат.
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