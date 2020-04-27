- 14:43 Россияне завезли коронавирус в Крым: на обсервацию отправили 700 человек
- 14:34 Обратилась в полицию: мошенники довели до слез Лесю Никитюк
- 14:28 В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских
- 14:22 Вооруженные грабители обнесли заправку: им грозит до 12 лет тюрьмы
- 14:10 «О том, что у меня коронавирус, узнал из новостей»: болеющий 7 недель одессит раскрыл шокирующие подробности
- 13:35 Промоутер рассказал о проблемах Ломаченко из-за карантина
- 13:34 У Зеленского заговорили о возможном открытии рынков
- 13:32 В Раде в турборежиме рассмотрели все 16 тысяч правок к "антиколомойскому" закону
- 13:31 Пособие по безработице теперь можно оформить онлайн: что для этого нужно
- 13:14 Ксения Собчак вступилась за Регину Тодоренко
- 13:10 Неделя началась с подорожания доллара: что будет дальше
- 13:08 Настоящий крафт: «Таврия» бережно работает с лозой и вручную собирает виноград
В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских
В ночь на понедельник, 27 апреля, в Николаеве Mazda 3 врезалась в полицейское авто Mitsubishi Outlander. Ранее под Николаевом произошло смертельное ДТП — престижная иномарка столкнулась с трактором.
Как сообщают «Новости N», авария в ночном Николаеве произошла на Херсонском шоссе — в полицейский Mitsubishi Outlander сзади ударила Mazda 3.
В результате столкновения никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. При этом у женщины-водителя «Мазды» правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. На нее составили протокол.
Ранее сообщалось, что в центре Николаева пожилая женщина среди бела дня крала плитку, которая была заготовлена для будущей укладки тротуара. Курьезное видео появилось сразу получило много комментариев. В них отмечают, что эту бабушку видели и раньше.
Фото: Новости N
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«О том, что у меня коронавирус, узнал из новостей»: болеющий 7 недель одессит раскрыл шокирующие подробности
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!