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Происшествия

В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских

14:28 27 апреля 2020 64
Авто полицейских
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В ночь на понедельник, 27 апреля, в Николаеве Mazda 3 врезалась в полицейское авто Mitsubishi Outlander. Ранее под Николаевом произошло смертельное ДТП — престижная иномарка столкнулась с трактором.

Как сообщают «Новости N», авария в ночном Николаеве произошла на Херсонском шоссе — в полицейский Mitsubishi Outlander сзади ударила Mazda 3.

В результате столкновения никто не пострадал, но обе машины получили механические повреждения. При этом у женщины-водителя «Мазды» правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения. На нее составили протокол.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева пожилая женщина среди бела дня крала плитку, которая была заготовлена для будущей укладки тротуара. Курьезное видео появилось сразу получило много комментариев. В них отмечают, что эту бабушку видели и раньше.

Фото: Новости N

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