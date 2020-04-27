- 15:33 Украинского рекордсмена Олега Софяника не выпускают из Крыма: что происходит
- 15:32 Бесстрашный медоед дал отпор целому прайду львов
- 15:27 Админсуд Киева начал рассмотрение "антикарантинных" дел против Кабмина
- 15:24 Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля (обновляется)
- 15:23 В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями
- 15:18 Тина Кароль и Дан Балан в спальне певицы чувственно спели о любви
- 15:15 Все его любители — лохи: сеть обсуждает видео с резкими словами Дубинского в адрес Саакашвили
- 15:12 «Дарница» оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией
- 14:50 Святогорская лавра продолжает работать — там и дальше не соблюдают карантин
- 14:43 Россияне завезли коронавирус в Крым: на обсервацию отправили 700 человек
- 14:34 Обратилась в полицию: мошенники довели до слез Лесю Никитюк
- 14:28 В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских
«Дарница» оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией
Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером по узнаванию среди украинских фармацевтических брендов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства», проведенного аналитической группой Corestone.
«В тройке лидеров самых узнаваемых украинских фармацевтических компаний на первом месте находится „Дарница“. 70% опрошенных назвали именно этот бренд, перечисляя украинских фармпроизводителей. На втором месте находится „Фармак“ — 28%. Замыкает тройку лидеров компания „Здоровье“ — 12%. Респонденты высказали высокий уровень доверия ко всем производителям, но „Дарницу“ поставили на первое место. Такая тенденция не меняется с 2016 года», — говорится в отчете.
Исследование проходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.
Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»