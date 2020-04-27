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Общество и люди

«Дарница» оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией

15:12 27 апреля 2020 62
ФК Дарница
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Фармацевтическая компания «Дарница» является лидером по узнаванию среди украинских фармацевтических брендов. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Отношение и потребительское поведение относительно безрецептурных лекарственных препаратов украинского и иностранного производства», проведенного аналитической группой Corestone.

«В тройке лидеров самых узнаваемых украинских фармацевтических компаний на первом месте находится „Дарница“. 70% опрошенных назвали именно этот бренд, перечисляя украинских фармпроизводителей. На втором месте находится „Фармак“ — 28%. Замыкает тройку лидеров компания „Здоровье“ — 12%. Респонденты высказали высокий уровень доверия ко всем производителям, но „Дарницу“ поставили на первое место. Такая тенденция не меняется с 2016 года», — говорится в отчете.

Исследование проходило с 26 февраля по 11 марта 2020 года. Всего было опрошено 2023 человека по всей территории Украины, без учета временно оккупированных территорий.

Фармацевтическая компания «Дарница» основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании — семья Загорий.

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