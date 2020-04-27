- 15:33 Украинского рекордсмена Олега Софяника не выпускают из Крыма: что происходит
- 15:32 Бесстрашный медоед дал отпор целому прайду львов
- 15:27 Админсуд Киева начал рассмотрение "антикарантинных" дел против Кабмина
- 15:24 Хроники коронавируса: главные события в мире 27 апреля (обновляется)
- 15:23 В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями
- 15:18 Тина Кароль и Дан Балан в спальне певицы чувственно спели о любви
- 15:15 Все его любители — лохи: сеть обсуждает видео с резкими словами Дубинского в адрес Саакашвили
- 15:12 «Дарница» оказалась самой узнаваемой украинской фармкомпанией
- 14:50 Святогорская лавра продолжает работать — там и дальше не соблюдают карантин
- 14:43 Россияне завезли коронавирус в Крым: на обсервацию отправили 700 человек
- 14:34 Обратилась в полицию: мошенники довели до слез Лесю Никитюк
- 14:28 В Николаеве пьяная женщина протаранила Mitsubishi полицейских
В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями
В Европейском союзе прокомментировали последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.
Обращение представительство Европейского союза в Украине опубликовало в Twitter. В нем утверждается, что ЕС и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.
«Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, которые основаны на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на должность замминистра финансов рассматривается Василий Цушко.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!