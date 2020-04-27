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Политика

В ЕС намекнули Зеленскому на нездоровую ситуацию с кадровыми назначениями

15:23 27 апреля 2020 287
Флаги
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Европейском союзе прокомментировали последние изменения в управлении государственными структурами в Украине. На днях Кабмин освободил от должностей главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова, главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова, глава Государственной аудиторской службы Игоря Буграка и замглавы Гостаможслужбы Сергея Петухов.

Обращение представительство Европейского союза в Украине опубликовало в Twitter. В нем утверждается, что ЕС и США пристально следят за назначениями топ-чиновников, которые делает Кабмин Украины в таможенной и налоговой службах.

«Важно соблюдать честные, конкурентные процедуры, которые основаны на заслугах, и не рисковать долговременными реформами, которые поддерживают международные партнеры», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на должность замминистра финансов рассматривается Василий Цушко.

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