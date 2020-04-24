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Украина

Новые лица закончились? Замглавы Минфина может стать Василий Цушко

14:44 24 апреля 2020 211
Цушко
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

После того, как министром финансов назначили Сергея Марченко, появилась новость, что на пост его заместителя рассматривается кандидатура Василия Цушко, работавшего в правительстве Николая Азарова.

Главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина пишет Facebook, что Цушко подал декларацию перед назначением в Минфин на должность замминистра и вспоминает высказывание бывшего чиновника о том, что он сделал все, чтобы в 2010 году «Ющенко потерял второй срок президентства».

Информацию подтверждает и Андрей Шор.

Юлия Забелина, назвала историю с назначением Михаила Саакашвили на пост вице-премьера, цветочками, считая это отвлечением от более серьезных шагов власти, которая хочет вернуть чиновников времен Януковича.

Юрист Клим Братковский спрашивает: «А почему не Клименко?», имея в виду бывшего главу ГФС в правительстве Азарова.

Напомним, Василий Цушко с 2006 по 2007 год занимал должность министра внутренних дел Украины. В 2010 году был министром экономики в правительстве Николая Азарова. С декабря 2010 до марта 2014 возглавлял Антимонопольный комитет.

В своей декларации он указал участки в Киевской и Одесской областях, квартиру в столице и автомобиль Infiniti FX35 2006 года выпуска. Также он задекларировал последнюю зарплату в размере чуть более 8 тысяч гривен (за 2019 год) и должность замглавы Социалистической партии.

В 2014 Цушко баллотировался на пост президента Украины, но снял свою кандидатуру до голосования.

Он также был народным депутатом нескольких созывов с 1994 по 2006 годы, возглавлял Одесскую облгосадминистрацию в 2005 и 2006 годах.

Василию Цушко 57 лет. Он уроженец Одесской области. Имеет два высших образования по специальностям «экономист» и «юрист». Женат. Есть сын и дочь.

Напомним, отправляя в отставку правительство Алексея Гончарука, президент Зеленский сказал, что «иметь правительство новых лиц, мало, нужны еще и новые мозги».

«ФАКТЫ» писали о том, что в настоящее время президент Зеленский постепенно утрачивает свое влияние на власть и вынужден идти на компромиссы.

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