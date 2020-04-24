Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова

Политика

Кабинет министров освободил от должности главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам депутата, тем же решением были уволены глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, глава Государственной аудиторской службы Игорь Буграк и замминистра юстиции Сергей Петухов.

«Новых назначат через неделю. Пользуясь карантином, это можно сделать без конкурса», — написала Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.

Напомним, на должность в Минфине обсуждается кандидатура Василия Цушко. На портфель в Кабмине претендует и Михеил Саакашвили.

Фото Max Nefyodov/Facebook

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