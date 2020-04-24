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Кабмин уволил главу Таможенной службы Нефедова
Кабинет министров освободил от должности главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
По словам депутата, тем же решением были уволены глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов, глава Государственной аудиторской службы Игорь Буграк и замминистра юстиции Сергей Петухов.
«Новых назначат через неделю. Пользуясь карантином, это можно сделать без конкурса», — написала Василевская-Смаглюк на своей странице в Facebook.
Напомним, на должность в Минфине обсуждается кандидатура Василия Цушко. На портфель в Кабмине претендует и Михеил Саакашвили.
Фото Max Nefyodov/Facebook
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