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Украина

Целый район в Закарпатье остался без скорой помощи: коронавирусом поражены большинство медиков

16:40 27 апреля 2020 151
Врачи в защитных костюмах
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Мукачево (Закарпатье) временно закрыли станцию экстренной медицинской помощи — у медиков подтвердили COVID-19. Ранее в Минздраве заявляли, что с начала пандемии в Украине заболели 1676 медработников.

Как сообщаются в Мукачевском горсовете, 25 медиков уже прошли тестирование на COVID-19 — у 16 диагноз подтвердился. Сотрудников «скорой» отправили на самоизоляцию. Все они в ближайшее время пройдут тестирование ПЦР-тестирование.

«Пока не будут известны результаты исследований, станцию ​​скорой медицинской помощи временно закрыли, руководству Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи поручено обеспечить предоставление неотложной медицинской помощи местным жителям», — говорится в сообщении.

Эксклюзивный материал о массовом заболевании медиков COVID-19 в Ровенской области, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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