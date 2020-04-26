Украина

Коронавирус в Украине: Степанов назвал регионы с наибольшим количеством заболевших медиков (видео)

За минувшие сутки, 25 апреля, диагноз COVID-19 в Украине был поставлен 429 пациентам, из которых 101 медик. Об этом на брифинге 26 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Напомним, накануне стало известно о вспышке коронавирусного заболевания среди медиков больницы в Подольске на Одесчине.

Таким образом, с начала пандемии в Украине заразились уже 1676 медицинских работников.

Наибольшее же количество инфицированных медиков, констатировал министр, отмечено в Черновицкой, Тернопольской и Ровенской областях.

Минздрав пытается сохранить темпы ПЛР-тестирований, тем не менее повторить предыдущий рекорд не удалось — было проведено 5596 исследований (24 апреля — 5825). 58 пациентов с подтвержденным диагнозом пришлось госпитализировать.

Ранее в комментарии «ФАКТАМ» инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский объяснил, почему среди украинских медиков так много инфицированных.

Полные данные о пандемии читайте в обновляемой статье «Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям»

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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