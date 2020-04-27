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Туристы не приехали: на Буковине уничтожили 2 миллиона тюльпанов (видео)

17:25 27 апреля 2020 123
тюльпаны
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Черновицкой области агробизнесмену пришлось пустить под нож два миллиона тюльпанов. Из-за введенного карантина знаменитые тюльпановые поля закрыли для туристов. Чтобы сберечь луковицы, цветущие тюльпаны было решено срезать и запастись посадочным материалом на следующий сезон.

Владелец бизнеса Александр Стратийчук в комментарии АСС оценил свои убытки в 20 тысяч долларов. После введения карантина стало понятно, что два из трех тюльпановых полей так и не откроются. Были надежды, что частично окупить ущерб удастся третьим полем в селе Мамаевцы. Его планировалось открыть 24 апреля, в день окончания карантина. Но после того, как запретительные меры продлили, пришлось срезать цветы и на третьем участке.

Тюльпановые поля в Черновицкой области ежегодно посещали тысячи туристов — в основном ради ярких фотосессий. Приезжали в цветоводческое хозяйство и ценители тюльпанов за редкими и необычными сортами.

Напомним, в Украине уже разработан план выхода из карантина, но пока неизвестно, как долго будет действовать запрет на посещение парков и других природных объектов.

Фото Vengreenery/Facebook

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