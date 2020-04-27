Мир

Россия в огне: в Сибири лесными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров

В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют пожары, которые уже охватили огромные площади. Ранее в России из-за порыва ветра рухнул мост.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», вопрос борьбы с многочисленными возгораниями поднимался на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

«В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже — в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае — в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза», — сказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Ранее сообщалось, что в российской колонии вспыхнул крупный бунт, который сопровождался пожаром.

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