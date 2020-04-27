27.05 / 27.37 29.02 / 29.59
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Россия в огне: в Сибири лесными пожарами охвачены десятки тысяч гектаров

18:08 27 апреля 2020 112
Пожар
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Сибири и на Дальнем Востоке бушуют пожары, которые уже охватили огромные площади. Ранее в России из-за порыва ветра рухнул мост.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», вопрос борьбы с многочисленными возгораниями поднимался на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

«В настоящее время критическая ситуация с пожарами сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке. По состоянию на 27 апреля в Красноярском крае площадь, пройденная огнем, уже — в 10 раз превысила аналогичные показатели прошлого года, в Забайкальском крае — в три раза. В Амурской области количество очагов возросло в 1,5 раза», — сказал глава МЧС РФ Евгений Зиничев.

Ранее сообщалось, что в российской колонии вспыхнул крупный бунт, который сопровождался пожаром.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ани Лорак

Дочь Ани Лорак затравили в сети (фото)

Путин

Война против Украины в России больше не популярна, Путину грозит дворцовый переворот, — генерал

шпиль

В центре Киева упал шпиль исторического здания (фото)

Пропавшая девочка Милена

На Харьковщине пропала 6-летняя девочка: в сети показали ее фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер