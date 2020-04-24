В России ветром сдуло мост (фото)

Мир

В поселке Борисоглебский Ярославской области России от ветра обрушился навесной пешеходный мост. Ранее в российском Оренбурге мост упал прямо на проезжающие под путепроводом автомобили.

По словам главы Борисоглебского района, мост находится на гарантии, но строившая его компания обанкротилась, и чтобы восстановить мост, нужно обращаться к властям региона, пишет местный ресурс «ЯРНовости».

Издание напоминает, что на строительство моста через реку Устье потратили около 20,5 млн рублей. В открытии участвовала Валентина Терешкова, которая родилась в Ярославской области. Она лично контролировала «ход проведенных работ».

Напомним, Терешкова стала инициатором внесения изменений в Конституцию России, согласно которым обнуляется президентский срок Владимира Путина и он может снова баллотироваться на пост главы государства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter