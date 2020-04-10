- 21:58 Главу ДСР Камышанского обвинили в причастности к незаконной добыче полезных ископаемых и вырубке леса
- 21:43 В Закарпатье умер инфицированный коронавирусом врач
- 21:29 Хроники коронавируса: главные события в мире 10 апреля (обновляется)
- 21:23 Пожарные попали в огненную ловушку в Чернобыльской зоне: впечатляющие фото и видео
- 20:59 18 заключенных вскрыли вены: в российской колонии устроили бунт с пожаром
- 20:40 «Люблю готовку и дела по дому»: Настя Каменских рассказала о жизни на карантине
- 20:33 Стало известно, будут ли вводить комендантский час в Киеве во время карантина
- 20:11 На чиновников Николаевской ОГА завели дело из-за коронавируса
- 20:10 «Луческу не отпустил меня на похороны матери»: экс-футболист «Шахтера» поведал о страданиях в Украине
- 20:00 Вербное воскресенье-2020: где смотреть церковные богослужения онлайн
- 19:54 «Дела нет, есть только жажда мести»: Аваков послал «к черту» руководителя ГБР из-за Черновол
- 19:46 У известного путинского пропагандиста обнаружили коронавирус
18 заключенных вскрыли вены: в российской колонии устроили бунт с пожаром (видео)
В Иркутской области России произошел бунт в одной из колоний, во время которого 18 заключенных порезали себе вены. Напомним, в сентябре 2019 года беспорядки произошли в дагестанской исправительной колонии.
По данным областного Совета правозащитников, все началось с избиения сотрудником осужденного, который записал видеообращение о нарушении его прав. После избиения осужденный снова вскрыл себе вены и снял видеообращение. Сотрудник колонии вернулся и избил его еще раз.
Позже еще 17 осужденных порезали вены и устроили пожар.
10 апреля колония была окружена, там работал спецназ.
«По оперативной информации начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области дал команду на расправу с провокаторами», — говорится в сообщении Совета правозащитников.
Они уже подали заявление о проведении проверки на предмет признаков совершения должностного преступления.
Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном бунте заключенных в Южной исправительной колонии под Одессой, который произошел в мае 2019 года, однако его зачинщиков установили и наказали только в феврале 2020 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!