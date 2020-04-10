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18 заключенных вскрыли вены: в российской колонии устроили бунт с пожаром (видео)

20:59 10 апреля 2020 434
18 заключенных вскрыли вены: в российской колонии устроили бунт с пожаром (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

В Иркутской области России произошел бунт в одной из колоний, во время которого 18 заключенных порезали себе вены. Напомним, в сентябре 2019 года беспорядки произошли в дагестанской исправительной колонии.

По данным областного Совета правозащитников, все началось с избиения сотрудником осужденного, который записал видеообращение о нарушении его прав. После избиения осужденный снова вскрыл себе вены и снял видеообращение. Сотрудник колонии вернулся и избил его еще раз.

Позже еще 17 осужденных порезали вены и устроили пожар.

10 апреля колония была окружена, там работал спецназ.

«По оперативной информации начальник Федеральной службы исполнения наказаний по Иркутской области дал команду на расправу с провокаторами», — говорится в сообщении Совета правозащитников.

Они уже подали заявление о проведении проверки на предмет признаков совершения должностного преступления.

Ранее «ФАКТЫ» писали о масштабном бунте заключенных в Южной исправительной колонии под Одессой, который произошел в мае 2019 года, однако его зачинщиков установили и наказали только в феврале 2020 года.

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