Происшествия

В понедельник, 27 апреля, один из адвокатов пытался пронести в Печерский районный суд Киева предметы, которые похожи на взрывоопасные. Ранее под Киевом из-под стражи сбежал гражданин РФ.

Как сообщает Служба судебной охраны, при проведении поверхностного осмотра ее сотрудники обнаружили в личных вещах адвоката металлический ящик, в котором находились предметы, похожие на взрывоопасные. К одному из них был прикреплен запал ручной гранаты.

На место происшествия вызвали Национальную полицию и взрывотехническую службу. Адвокат сказал, что нес ящик для демонстрации в ходе судебного заседания.

«Такое поведение адвоката абсолютно недопустимо. Я обращусь в Совет адвокатов Украины с просьбой рассмотреть поступок их коллеги и дать ему профессиональную оценку», — сказал глава Службы судебной охраны генерал-майор Валерий Бондарь.

Проводятся оперативно-следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области обвиняемый плюнул в судью и сказал, что болеет коронавирусом.

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