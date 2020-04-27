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На заседание Печерского райсуда Киева пытались пронести взрывоопасное устройство: первые подробности (фото)
В понедельник, 27 апреля, один из адвокатов пытался пронести в Печерский районный суд Киева предметы, которые похожи на взрывоопасные. Ранее под Киевом из-под стражи сбежал гражданин РФ.
Как сообщает Служба судебной охраны, при проведении поверхностного осмотра ее сотрудники обнаружили в личных вещах адвоката металлический ящик, в котором находились предметы, похожие на взрывоопасные. К одному из них был прикреплен запал ручной гранаты.
На место происшествия вызвали Национальную полицию и взрывотехническую службу. Адвокат сказал, что нес ящик для демонстрации в ходе судебного заседания.
«Такое поведение адвоката абсолютно недопустимо. Я обращусь в Совет адвокатов Украины с просьбой рассмотреть поступок их коллеги и дать ему профессиональную оценку», — сказал глава Службы судебной охраны генерал-майор Валерий Бондарь.
Проводятся оперативно-следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Николаевской области обвиняемый плюнул в судью и сказал, что болеет коронавирусом.
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