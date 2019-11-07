Происшествия

Под Киевом из-под стражи сбежал преступник из России: детали ЧП (фото)

Полиция Киевской области опубликовала фото сбежавшего из-под стражи преступника — гражданина Российского Федерации, которого планировали экстрадировать на родину. Ранее сообщалось о побеге заключенного из Бердичевской колонии.

Сообщается, что 51-летний россиянин, которого на родине разыскивают за ряд преступлений, был задержан в аэропорту «Борисполь». На него составили протокол и отправили в изолятор временного содержания. Однако по пути в ИВС мужчина сбежал.

Был одет: спортивный костюм черного цвета, коричневая куртка.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, выбритые виски, короткие русые волосы в форме продольной полосы, короткая борода черного цвета.

Сотрудник Патрульной полиции Украины Василий Коряк сообщил, что преступника все же удалось задержать.

Тем временем руководство областной полиции начало служебное расследование по факту побега задержанного из-под стражи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Николаевской области из колонии сбежал осужденный за убийство гадалки Владимир Касап. Через несколько дней его задержали, а суд добавил ему срок за побег.

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