Коронавирусный шантаж: на Николаевщине якобы больной COVID-19 подсудимый оплевал судью

Происшествия

В Николаевской области обвиняемый во время заседания суда плюнул в судью и заявил, что хотел заразить ее гепатитом и коронавирусом. Ранее в Николаеве COVID-19 изгоняли при помощи мощей.

Как сообщает Судебная власть Украины, 23 апреля при рассмотрения ходатайства прокурора о продлении содержания под стражей обвиняемый заявил, что суд был ликвидирован.

«В грубой форме, с применением нецензурных слов, обвиняемый выкрикивал, что суд является „частным предприятием и шарашкиною конторой“, которая работает на заказ, он знает хозяина судей и ликвидирует судей быстрее, чем сам хозяин», — отмечается в сообщении.

Затем, по словам судьи, обвиняемый «через отверстие стеклянной решетки, где он в то время находился, дважды плюнул на меня в область головы и лица».

Затем обвиняемый сообщил, что имеет ряд хронических заболеваний, «в том числе болеет гепатитом и болел СОVID-19 в конце марта».

Он заявил, что ему понятны последствия поступка.

Судья отмечает, что действия обвиняемого создали для нее угрозу заражения опасными для жизни инфекционными болезнями.

Высший совет правосудия проверит изложенные судьей факты и примет решение.

Ранее сообщалось, что в Черновицком СИЗО произошел «коронавирусный» бунт.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter